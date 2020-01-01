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Вступают в силу новые пошлины за посылки

1 Января 2020 20:48
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Вступают в силу новые пошлины за посылки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 1 января 2020 года вводятся новые нормы беспошлинного ввоза товаров для личного пользования, международных посылок для физических лиц, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Они составят 200 евро и 31 кг соответственно.

Учитываться будут цена и вес каждой отдельной посылки. На количество товаров, которые можно заказать в течение месяца, ограничений нет.


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Ключевые слова: Экономика, Минфин РК, Общество,
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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