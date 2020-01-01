Вступают в силу новые пошлины за посылки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 1 января 2020 года вводятся новые нормы беспошлинного ввоза товаров для личного пользования, международных посылок для физических лиц, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Они составят 200 евро и 31 кг соответственно.

Учитываться будут цена и вес каждой отдельной посылки. На количество товаров, которые можно заказать в течение месяца, ограничений нет.