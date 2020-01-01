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Вступает в силу запрет на выдачу кредитов гражданам с низкими доходами
1 Января 2020 11:39
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 1 января 2020 года граждане с доходами ниже величины прожиточного минимума, не смогут получить беззалоговый кредит в коммерческом банке, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Прожиточный минимум в 2020 году в Казахстане – 31 183 тенге.
Кроме того, кредит не смогут получить безработные, поскольку для получения займа необходимо представить данные об официальном доходе за последние 3-12 месяцев.
Вместе с тем, при просрочке выплат по кредитам более трех месяцев, или 90 дней, банкам запрещено начислять комиссии.
Ключевые слова: Экономика,
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