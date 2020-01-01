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Вступает в силу мораторий на проверки малого бизнеса

1 Января 2020 19:30
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Вступает в силу мораторий на проверки малого бизнеса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 1 января вступает в силу мораторий на проверки малого и микробизнеса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Микро- и малый бизнес будет освобожден от проверок на 3 года по поручению Президента. Мера позволит снизить административную нагрузку, обеспечить стабильность бизнес-среды, легкость ведения бизнеса и развитие конкуренции.

Вместе с тем проверки, связанные с предотвращением массовой угрозы населению и по обращению самого предпринимателя, будут продолжать действовать в стране.

Напомним, 26 декабря 2019 года Глава государства подписал Указ о введении моратория на проведение проверок субъектов малого предпринимательства, в том числе субъектов микропредпринимательства с 1 января 2020 года до 1 января 2023 года.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Матвеев
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Ключевые слова: Малый бизнес, Экономика,
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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