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Вступает в силу мораторий на проверки малого бизнеса
1 Января 2020 19:30
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 1 января вступает в силу мораторий на проверки малого и микробизнеса, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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Микро- и малый бизнес будет освобожден от проверок на 3 года по поручению Президента. Мера позволит снизить административную нагрузку, обеспечить стабильность бизнес-среды, легкость ведения бизнеса и развитие конкуренции.
Вместе с тем проверки, связанные с предотвращением массовой угрозы населению и по обращению самого предпринимателя, будут продолжать действовать в стране.
Напомним, 26 декабря 2019 года Глава государства подписал Указ о введении моратория на проведение проверок субъектов малого предпринимательства, в том числе субъектов микропредпринимательства с 1 января 2020 года до 1 января 2023 года.Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Матвеев
Ключевые слова: Малый бизнес, Экономика,
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