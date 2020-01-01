Вступает в силу мораторий на проверки малого бизнеса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 1 января вступает в силу мораторий на проверки малого и микробизнеса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Микро- и малый бизнес будет освобожден от проверок на 3 года по поручению Президента. Мера позволит снизить административную нагрузку, обеспечить стабильность бизнес-среды, легкость ведения бизнеса и развитие конкуренции.

Вместе с тем проверки, связанные с предотвращением массовой угрозы населению и по обращению самого предпринимателя, будут продолжать действовать в стране.

Напомним, 26 декабря 2019 года Глава государства подписал Указ о введении моратория на проведение проверок субъектов малого предпринимательства, в том числе субъектов микропредпринимательства с 1 января 2020 года до 1 января 2023 года.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Матвеев