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    12:37, 24 Май 2024 | GMT +6

    В структуре обрабатывающей промышленности более 50% продукции имеет сырьевую направленность — сенатор

    В структуре обрабатывающей промышленности более 50% продукции имеет сырьевую направленность — сенатор
    Фото: freepik.com

    По итогам прошлого года доля обрабатывающей промышленности составила 12,1% в ВВП страны. Об этом сообщил сенатор Сагындык Лукпанов, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Сагындык Лукпанов, выступая на парламентских слушаниях по вопросам развития обрабатывающего сектора в Сенате, назвал основные характеристики отечественной обрабатывающей промышленности: ориентированность на производство и экспорт продукции низкого передела, импорт сырья и комплектующих для нужд обрабатывающей промышленности.

    — В структуре обрабатывающей промышленности более 50% продукции является ресурсоориентированными, то есть имеют сырьевую направленность, а 38,4% занимает продукция низкой и средней технологической сложности, — сказал он.

    Депутат добавил, что по данным МПС (министерства промышленности и строительства) всего в Казахстане производится порядка 5 500 видов товаров, из них:

    • 25% — высокого уровня передела;
    • 45% — среднего;
    • 30% — низкого передела.

    — В то же время вызывает сомнение сама методика оценки уровня передела товара, которая сильно отличается от аналогичных методик других стран и не способствует повышению сложности выпускаемой отечественной продукции. Данная методика до сих пор не пересмотрена. Объем импорта сырья и комплектующих для обрабатывающей промышленности составляет 50% и более. Из страны вывозится базовое сырье, а ввозятся товары с добавленной стоимостью, — заявил Сагындык Лукпанов.

    Теги:
    Сенат Промышленность Экспорт Министерство промышленности и строительства Экономика
    Серик Сабеков
    Автор
    Серик Сабеков
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