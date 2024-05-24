В структуре обрабатывающей промышленности более 50% продукции имеет сырьевую направленность — сенатор
По итогам прошлого года доля обрабатывающей промышленности составила 12,1% в ВВП страны. Об этом сообщил сенатор Сагындык Лукпанов, передает корреспондент агентства Kazinform.
Сагындык Лукпанов, выступая на парламентских слушаниях по вопросам развития обрабатывающего сектора в Сенате, назвал основные характеристики отечественной обрабатывающей промышленности: ориентированность на производство и экспорт продукции низкого передела, импорт сырья и комплектующих для нужд обрабатывающей промышленности.
— В структуре обрабатывающей промышленности более 50% продукции является ресурсоориентированными, то есть имеют сырьевую направленность, а 38,4% занимает продукция низкой и средней технологической сложности, — сказал он.
Депутат добавил, что по данным МПС (министерства промышленности и строительства) всего в Казахстане производится порядка 5 500 видов товаров, из них:
- 25% — высокого уровня передела;
- 45% — среднего;
- 30% — низкого передела.
— В то же время вызывает сомнение сама методика оценки уровня передела товара, которая сильно отличается от аналогичных методик других стран и не способствует повышению сложности выпускаемой отечественной продукции. Данная методика до сих пор не пересмотрена. Объем импорта сырья и комплектующих для обрабатывающей промышленности составляет 50% и более. Из страны вывозится базовое сырье, а ввозятся товары с добавленной стоимостью, — заявил Сагындык Лукпанов.