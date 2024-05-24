По итогам прошлого года доля обрабатывающей промышленности составила 12,1% в ВВП страны. Об этом сообщил сенатор Сагындык Лукпанов, передает корреспондент агентства Kazinform.

Сагындык Лукпанов, выступая на парламентских слушаниях по вопросам развития обрабатывающего сектора в Сенате, назвал основные характеристики отечественной обрабатывающей промышленности: ориентированность на производство и экспорт продукции низкого передела, импорт сырья и комплектующих для нужд обрабатывающей промышленности.

— В структуре обрабатывающей промышленности более 50% продукции является ресурсоориентированными, то есть имеют сырьевую направленность, а 38,4% занимает продукция низкой и средней технологической сложности, — сказал он.

Депутат добавил, что по данным МПС (министерства промышленности и строительства) всего в Казахстане производится порядка 5 500 видов товаров, из них:

25% — высокого уровня передела;

45% — среднего;

30% — низкого передела.