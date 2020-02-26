Встречу «Сарыарқа - достықтың мекені» ко Дню благодарности провели в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Карагандинском областном историко-краеведческом музее прошла встреча «Сарыарқа – достықтың мекені», посвященную Дню благодарности. На встречу были приглашены воспитанники детских домов, домов-интернатов, дети из социально незащищенных семей, волонтеры и представители этнокультурных объединений, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Ко Дню благодарности мы решили провести встречу под названием «Сарыарқа – достықтың мекені». Этот праздник - День благодарности – появился недавно. Хотя основа этого дня лежит в нашей истории. Если вспомнить историю 30-50-х годов - это годы голода, репрессий, депортации. За эти годы в Казахстан было депортировано много людей разных национальностей. Несмотря на то, что у самих казахов была сложная ситуация, они очень тепло приняли всех, кто прибыл к ним. Поэтому идея Дня благодарности - опираясь на историю, воспитывать сегодняшнее молодое поколение, учить их толерантности, уважению друг к другу, уважению к этносам, проживающим в Казахстане», - говорит заведующая экскурсионно-массовым отделом музея Зауреш Утебаева.

Как отмечают в музее, «Помни и гордись своей историей!» - это один из основных посылов Дня благодарности. Такие встречи - это формирование и распространение идей духовного единства, укрепление и сохранение межнационального согласия в Казахстане, а также воспитание казахстанского патриотизма, преемственности у молодого поколения.

«Здесь собралось очень много молодежи. День благодарности - это день, когда можно высказать огромную благодарность казахскому народу, казахской земле. Почему был утвержден этот праздник? Чтобы рассказать молодежи об истории и учить уважать друг друга. Старшее поколение знает, как и что было, как было трудно. Молодому поколению это сложно понять, а людям, которые пережили это все, было очень сложно. Несмотря на все тяготы жизни, они смогли сохранить в себе человеческое достоинство, люди были добры друг к другу. Казахский народ показал свою доброту, гостеприимность и мудрость. Мы, все этносы, благодарны за то, что есть такой народ, есть такая земля, есть наш общий дом Казахстан», - сказала представительница Белорусского культурного центра Нина Мисоченко.

Также в рамках встречи была организована выставка из фонда музея. На ней была представлена национальная одежда, предметы быта разных народов. Материалы собирали по национально-культурным центрам. Также национально-культурные центры Караганды демонстрировали культурные традиции, предметы народного творчества, национальные костюмы и блюда национальной кухни.

Праздник День благодарности в Казахстане появился в 2016 году по инициативе Первого Президента РК - Елбасы Нурсултана Назарбаева.