Встречные обязательства введут для получателей соцпомощи в Казахстане

5 Декабря 2022, 10:56

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова на правительственном часе в Мажилисе Парламента РК поделилась планами касательно введения Цифровой карты семьи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«При разработке Соцкодекса был изучен международный опыт, и за основу была взята структура Социального кодекса Евросоюза, но с учетом специфики нашей страны. Проект кодекса состоит из 5 разделов, 19 глав и 267 статей. Первая новелла – это Цифровая карта семьи (ЦКС). Она формируется на основе данных из всех действующих информационных систем госорганов и содержит информацию о 6,3 млн казахстанских семей, или 19,4 млн граждан», - сказала Тамара Дуйсенова на правчасе в Мажилисе, представляя проект Социального кодекса.

По ее словам, была проведена оценка степени благополучия каждой семьи.

«В результате мы смогли оценить эффективность мер социальной политики и ее влияния на благополучие семей. Вместе с тем появилась возможность определить нуждаемость семей и их членов в видах государственной помощи», – отметила министр.

Глава Минтруда подчеркнула, что ЦКС станет инструментом для формирования среднесрочных и долгосрочных задач и направлений социальной политики. При этом на основе заключений, сделанных при разработке ЦКС и ее пилотной реализации, в кодексе предусматривается внедрение новых подходов в системе соцподдержки граждан.

«Во-первых, меняется суть адресной помощи. Теперь мы говорим, что адресная помощь – это мера, предоставляемая гражданину или семье, которая может вывести из трудной жизненной ситуации. Во-вторых, предусматривается новое содержание действующего социального контракта, то есть рассматривается повышение ответственности сторон. К примеру, если государство обязано предоставить комплексную поддержку, то человек или семья должны предпринять меры для выхода из трудной жизненной ситуации», – заключила Т. Дуйсенова.

Фото: kiidu.com