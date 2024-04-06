Встречи в Zoom и беседы на предприятиях - как павлодарцам помогают разобраться с декларациями о доходах

Декларации о доходах уже сдают госслужащие, работники квазигосударственного сектора, индивидуальные предприниматели и их супруги, а с 1 января 2025 года сдавать декларации придется и всем остальным. Значит, разбираться с заполнением отчетов придется и кассирам, и домохозяйкам, и пенсионерам. Павлодарцам понять, что такое всеобщее декларирование и что от них требуется, помогают уже сейчас. Этим занимаются специалисты областного департамента государственных доходов, передает корреспондент агентства Kazinform.

Официально декларирование вводится для борьбы с теневой экономикой, а также - для контроля за доходами населения, для обеспечения справедливого налогообложения и совершенствования социальной политики.

Первыми обязали сдавать декларации госслужащих, чтобы таким образом увидеть «бьются» ли у чиновников доходы с расходами: мог ли конкретный чиновник со своей зарплаты накопить на «Майбах» или домик в горах.

- На первом этапе «входную» декларацию представили госслужащие и приравненные к ним лица, а также их супруги. Это порядка 580 тысяч человек. На втором этапе, с 1 января 2023 года, список расширился – декларации начали сдавать работники госучреждений и квазигосударственного сектора, а также их супруги. Это около 2,1 миллиона человек. На третьем этапе, с 1 января 2024 года, декларации будут сдавать руководители и учредители юридических лиц, индивидуальные предприниматели, а также их супруги, - объяснили в департаменте госдоходов по Павлодарской области.

Декларацию нужно сдать до 15 сентября 2024 года. Время еще есть, но павлодарцам советуют не затягивать. Руководитель управления разъяснительной работы департамента госдоходов по Павлодарской области Галина Бирюкова предупреждает: если откладывать сдачу декларации до сентября, про нее можно банально забыть.

При этом, если указать в декларации недостоверные сведения или вообще ее не сдать, придется нести за это ответственность. На первый раз вы получите предупреждение. При повторном нарушении за несвоевременное представление декларации грозит штраф в размере 15 МРП, за недостоверное отражение сведений – штраф в размере 3 МРП.

- На четвертом этапе, с 1 января 2025 года, декларации должны будут представить остальные категории граждан. Например, работники частных структур, пенсионеры, домохозяйки, студенты и другие. Планируется охватить более 6,4 миллиона физических лиц. Итого в систему всеобщего декларирования должно войти около 13 миллионов человек, - уточнили налоговики.

Самостоятельно разобраться с формами 250 и 270, и понять, где ставить галочки, получается не у всех. Помочь взялись в департаменте госдоходов. Они регулярно посещают крупные павлодарские предприятия и консультируют работников, а также – по средам проводят онлайн-консультации.

Принять участие в видеоконференции и задать вопрос может любой желающий: и тот, кому уже пора сдавать декларацию, и тот, кто хочет заранее разобраться в вопросе. Идентификатор конференции - 5714639970, код доступа – 123456.

- Вебинары по вопросам всеобщего декларирования мы проводим каждую среду в 11:00 на платформе Zoom. По всем возникающим вопросам можно обратиться по телефону: 53-55-72, - рассказала Галина Бирюкова.

Что касается пенсионеров, особенно – сельских, живущих от пенсии до пенсии, Галина Бирюкова предполагает, что к 2025 года будут приняты поправки, и определенные категории от сдачи деклараций освободят. Однако, если поправки не будут приняты, налоговики обещают ездить по селам, помогать и консультировать.

В ведомстве также объяснили: в первый раз нужно сдать декларацию по форме 250.00, все последующие разы – по форме 270.00.

Во входной декларации необходимо отразить все зарубежные активы, движимое, недвижимое имущество физического лица:

• недвижимость и транспорт за рубежом,

• деньги в иностранном банке свыше 7,3 тысячи долларов (1000 МРП),

• доля участия в иностранной компании,

• ценные бумаги, цифровые активы (биткоины и др.),

• договор долевого участия (доля в жилом здании),

• инвестиционное золото (золото в слитках),

• объекты интеллектуальной собственности и авторского права,

• наличные деньги в пределах 34,5 млн тенге (10 000 МРП),

• договора займов с другими лицами, нотариально заверенные до 31 декабря 2023 года,

• другое имущество (по желанию), стоимостью свыше 3,4 миллиона тенге (культурные ценности, ювелирные изделия, породистые животные и др.). Оценку нужно сделать до сдачи декларации (по состоянию на 31 декабря 2023 года).

В ежегодной декларации о доходах и имуществе отражают:

• доходы, облагаемые физическим лицом самостоятельно (имущественный доход, доход от сдачи в аренду, продажи недвижимости, транспорта, ценных бумаг, доходы из-за рубежа и др.),

• налоговые вычеты (расходы на медуслуги, образование, выплаты по ипотеке, вычет для многодетных семей),

• приобретение/отчуждение имущества, включая безвозмездно полученное (недвижимость, транспорт, ценные бумаги, цифровые активы и др.),

• источники приобретения дорогостоящего имущества,

• ценные бумаги, цифровые активы (биткоины и др.),

• договор долевого участия (доля в жилом здании),

• инвестиционное золото (золото в слитках),

• нотариально заверенные договоры займов физических лиц,

• доля участия в иностранной компании,

• недвижимость и транспорт за рубежом,

• деньги в иностранном банке свыше 7,3 тысячи долларов (1000 МРП).

На данный момент практически все казахстанцы, которые уже сдают декларации о доходах, делают это в электронном формате: через «кабинет налогоплательщика» (cabinet.kgd.gov.kz), портал egov.kz, а также через мобильные приложения «e-Salyq Azamat», «eGov mobile», «Halyk Bank».

Ранее вице-министр финансов рассказал журналистам, какое имущество задекларировал он сам.