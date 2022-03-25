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    14:25, 25 Март 2022 | GMT +6

    Встречи с сельчанами проводит аким СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов встретился с жителями небольшого села Шаховское Кызылжарского района, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Встреча длилась два часа. Глава региона коротко рассказал об итогах работы за прошлый год и планах на нынешний. Основное время уделили отчету главы местного агроформирования Диаса Даирова и вопросам сельчан.

    Д. Даиров рассказал, что ежегодно предприятие выделяет средства на социальную помощь селу. Для школы приобрели канцелярские принадлежности, спортинвентарь, мебель, строительные материалы и отопительные приборы, финансируют поездки юных спортсменов на республиканские соревнования. Помогают с содержанием дорог. Отремонтировали фельдшерский пункт, участковый пункт полиции.

    В этом году планируют построить центр досуга со спортивной площадкой, начать строительство молочно-товарной фермы на 300 голов, жилых домов для своих работников. На благоустройство села выделят 1,5 млн тенге, на содержание дорог – 1,2 млн тенге, на спонсорскую помощь школе и бесплатное питание для учащихся с 1-го по 9-й классы и новогодние подарки – 4,3 млн тенге. Агроформирование оплатит обучение двум студентам. Один из них будет учителем химии, второй обучается в медицинском колледже. К пяти домам сельчан подведут воду.

    «На таких встречах должны быть вот такие конкретные обязательства, которые берет на себя агроформирование. В следующем году пройдет такое же собрание. Государство помогает аграриям, поэтому и просим от них помощи селам, где они работают», - сказал К. Аксакалов.

    Напомним, Президент Казахстана подписал Указ «О проведении встреч акимов с населением».



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