Встречи с общественностью Семея провел глава Центризбиркома

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В рамках рабочей поездки в Семей председатель Центризбиркома Нурлан Абдиров провел ряд встреч с общественностью, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ЦИК РК.

Руководитель ЦИК посетил Достыкский сельский округ, где встретился с жителями села Шакаман и избранным 25 июля 2021 года акимом Нуркеном Жарликеновым.

Сельчане высказались в поддержку инициатив Президента Касым-Жомарта Токаева, озвученных в Послании Президента народу Казахстана от 16 марта 2022 года в части дальнейшего развития избирательной системы.

Аудитория отметила, что одной из важных особенностей выборов сельских акимов является право избирателей голосовать против всех, это дает возможность легитимно выражать альтернативную позицию.

Выступающие обоснованно отмечали, что кандидаты в акимы помимо опыта практической работы, авторитета, должны иметь и высшее образование.

В Университете имени Шакарима состоялась встреча председателя ЦИК со студентами вузов и колледжей, в ней приняли участие 149 человек.

В формате открытого разговора молодежь получила исчерпывающие ответы на свои вопросы, связанные с требованиями выборного законодательства в отношении кандидатов в депутаты Парламента и маслихатов, порядком организации избирательных участков за рубежом, голосованием военнослужащих.

Наряду с этим были затронуты вопросы электронного голосования, в том числе стационарного и дистанционного.

Молодежь отмечает, что главным преимуществом электронного голосования является его доступность, а недостатки связаны с рисками обеспечения информационной безопасности.

Один из активистов Еркебулан Нурдилда подчеркнул, что современная молодежь недостаточно заинтересована в участии в выборах и подобные встречи способствуют ее электоральной активности.

По мнению студента Султана Бакытгали, кандидаты на выборные должности должны обязательны сдавать лингвистический экзамен на знание государственного языка.

Традиционное онлайн-анкетирование по актуальным темам избирательного процесса показало следующие результаты: 39,6% опрошенных поддерживают внедрение электронного (стационарного) голосования; 74,7% респондентов считают, что кандидат в Президенты страны должен знать государственный язык и лингвистический экзамен обязателен; 40,7% опрошенных ответили, что гражданин, имевший судимость, не может выдвигаться на выборные должности Президента, депутата, акима. Также 33,3% респондентов ответили, что депутат, избранный по партийному списку, не может менять свою партийную принадлежность.

Встреча Нурлана Абдирова с представителями политических партий, НПО, СМИ, лидерами общественного мнения, блогерами, членами избиркомов Семея состоялась в театре им. Абая. В мероприятии приняли участие 469 человек.

Вопросы реформирования избирательной системы, модернизации выборных процессов, повышения уровня доверия электората к институту выборов были в центре внимания аудитории.

Преподаватель университета Аман Рахметулла положительно оценил инициативы Главы государства, заявив, что в дальнейшем более половины из числа депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов должны избираться по мажоритарному принципу.

Участники встречи выдвинули конкретные предложения по составлению списков избирателей, для чего, по их мнению, необходимо обеспечить синхронизацию списков с базой данных корпорации «Правительство для граждан».

Представитель общественности Кенес Отегенулы предложил заменить бумажные открепительные удостоверения электронными онлайн-заявками о смене места голосования. Было отмечено, что сегодня для того, чтобы получить открепительное удостоверение избиратель должен лично обратиться с заявлением в свою участковую избирательную комиссию. Гражданам, которые зарегистрированы в одном городе, а живут в других, бывает это сложно сделать из-за больших расстояний. В случае внедрения системы онлайн-заявки, у избирателей, которые захотят проголосовать не по месту прописки, будет возможность сделать это, не выходя из дома.

Были затронуты вопросы обеспечения открытости и гласности в деятельности территориальных и участковых избирательных комиссий, перспективах возможности электронного голосования, повышения правовой грамотности всех участников избирательного процесса, в том числе наблюдателей, представителей политических партий, СМИ.

Встречи председателя Центризбиркома с общественностью Семея, как и в других регионах, транслировались в социальных сетях.

Следующая рабочая поездка главы Центризбиркома запланирована в Павлодарскую область.