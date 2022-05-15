15 Мая 2022 11:36

Встречи с населением в поддержку референдума проходят в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Депутаты Мажилиса Парламента Республики Казахстан, члены фракции партии AMANAT Аскарбек Уйсимбаев, Юлия Кучинская и Мади Елубаев встретились с населением и рабочим коллективом молочно-товарной фермы села Киндик-Карагай Бурабайского района, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе акмолинского областного филиала партии, для проведения информационно-разъяснительной работы по поддержке референдума мажилисмены до 3 июня посетят все районы Акмолинской области и встретиться с жителями отдаленных сел.

Встречи с населением были начаты с Бурабайского района.

На сегодняшний день в Бурабайском районе хорошо развивается животноводство. В ходе встречи мажилисмены ознакомились с развитием молочно-товарной фермы ТОО «Киндик-Карагай» и провели информационно-разъяснительную работу с трудовым коллективом в поддержку референдума.

«Как вы знаете, будет изменено порядка 33 статей Основного Закона, в том числе сокращаются полномочия Президента, значительно усиливается роль Парламента и маслихатов, существенно расширяется участие граждан и укрепляется правозащитная сфера. Реформы усилят связь руководителей исполнительных органов с представительной властью и местным сообществом. Наша цель все это разъяснить простому народу. Когда развеиваешь фейки, которые сегодня распространяются в сети, и разъясняешь, какие поправки действительно будут, народ поддерживает. Потому что идет демократизация общества и усиление защиты прав человека», - сказал М. Елюбаев.

По словам мажилисмена А. Уйсимбаева, впервые с 1995 года конституционная реформа будет осуществляться посредством прямого всенародного голосования, поэтому важно участие в нем всех граждан страны.

Жителей региона волновали поправки, касающиеся собственности на землю. Внимательно выслушав ответы депутатов, работники молочно-товарной фермы выразили готовность к участию в референдуме, от которого зависит построение Нового Казахстана.

«Сегодня депутатами Мажилиса нам были разъяснены поправки, которые принимаются в Конституциию нашей республики. Я считаю, конечно, что проведение референдума важно. Важно, чтобы люди приняли в нем активное участие, ведь от их решения будет зависить, как будет развиваться страна. Наш небольшой коллектив примет активное участие в референдуме, так как мы поддерживаем реформы Президента», - отметил ветврач молочно-товарной фермы Бейсенбай Ахметов.

В ходе встречи с народными избранниками сельчане высказали свои предложения по снижению пенсионного возраста. Также был поднят вопрос о проблемах нехватки сенокосных и пастбищных земель.

В Акмолинской области встречи мажилисменов с населением пройдут с 12 мая по 3 июня. Главной целью станет поддержка всенародного референдума по внесению изменений и дополнений в Конституцию РК.