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Встречи с населением провел сенатор Больгерт в Карагандинской области

Автор:  
Агата Мухамеджанова
5 Июля 2023, 08:26
Встречи с населением провел сенатор Больгерт в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – С рабочим визитом в Карагандинскую область прибыл депутат Сената Парламента Республики Казахстана Евгений Больгерт. Он провел ряд встреч с населением, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сенатор посетил ряд объектов в Карагандинской области. По его словам, в период работы сессии получил несколько запросов от трудовых коллективов, предпринимателей и отечественных производителей. Отметил, что намерен лично изучить проблемные запросы.

На встрече Евгений Больгерт взял на карандаш предложения начинающих бизнесменов, они просят поддержки в развитии Ассоциации молодых предпринимателей Карагандинской области.

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Активную работу депутаты ведут не только на выездах в регионах. За прошедшие 100 дней непрерывной работы было принято 25 значимых законопроектов. Один из долгожданных для общества в рамках справедливого Казахстана – «Закон о возврате незаконно приобретенных активов».

«Теперь этот закон дает полномочия генеральной прокуратуре, как органу, который будет создавать специальный комитет. Этот комитет наделяется достаточно широкими полномочиями, который позволяет проводить работу внутри страны и за ее пределами», - пояснил Евгений Больгерт.

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Возвращаемые активы будут аккумулированы в специальном фонде. Средства пойдут на строительство социально-важных объектов - больниц и школ.

«У субъекта есть возможность в добровольном порядке вернуть активы, если он не может подтвердить происхождение денег. Если нет, он дальше в рамках гражданского производства либо уголовной ответственности будет делать возврат», - добавил депутат.

Еще один интересный принятый закон «О профессиональных квалификациях». Он открывает двери для роста практикующих сильных специалистов, но не имеющих классического вузовского образования.

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По словам Евгения Больгерта, таким образом у них появится возможность прийти в сертификационный центр и на практике подтвердить свои знания. По итогу специалист получит документ, который примет работодатель, как документ об образовании.

Кроме того, депутаты провели тщательную работу по демонополизации экономического развития и приняли очень объемный документ – Социальный кодекс РК.


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