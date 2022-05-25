25 Мая 2022 19:47

Встречи с международными наблюдателями прошли в Центральной комиссии референдума

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня состоялась встреча председателя Центральной комиссии референдума Нурлана Абдирова с главой Миссии БДИПЧ ОБСЕ по оценке референдума Тамашем Месеричем, передает МИА «Казинформ».

Во встрече приняли участие заместитель председателя ЦКР Константин Петров, секретарь ЦКР Мухтар Тилдабекулы, члены ЦКР Анастасия Щегорцова, Асылбек Смагулов, а также члены Миссии БДИПЧ ОБСЕ.

Нурлан Абдиров поприветствовал членов Миссии БДИПЧ/ОБСЕ по оценке референдума, которые недавно прибыли в город Нур-Султан и кратко ознакомил членов Миссии с основными этапами подготовки и проведения референдума.

Глава Миссии Тамаш Месерич поблагодарил казахстанскую сторону за прием и представил членов Миссии.

Стороны договорились об активном взаимодействии в течение всего периода наблюдения за референдумом.

Кроме того, в онлайн-формате состоялась встреча членов Центральной комиссии референдума с группой наблюдателей от МПА СНГ.

Председатель Центральной комиссии референдума ознакомил наблюдателей от МПА СНГ с основными этапами текущей кампании по референдуму.

В свою очередь, генеральный секретарь - руководитель Секретариата Совета МПА СНГ Дмитрий Кобицкий поблагодарил ЦКР за организацию и проведение встречи. Представители МПА СНГ, пользуясь предоставленной возможностью, задали различные вопросы касательно подготовки и проведения республиканского референдума.

В завершение встречи стороны пожелали взаимных успехов в работе по организации и проведению референдума и наблюдению за ним.