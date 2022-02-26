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Встречи с актюбинскими избирателями провели депутаты Мажилиса
26 Февраля 2022 06:28
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АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Депутаты Мажилиса провели ряд встреч с избирателями в Актюбинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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С рабочей поездкой в регионе находятся депутаты Дания Еспаева, Жамбыл Ахметбеков, Сергей Симонов, Амангалий Бердалин и Галымжан Елеуов.
С 17 по 24 февраля народные избранники провели встречи с избирателями, приемы граждан в Мартукском, Каргалинском, Алгинском, Уилском, Шалкарском, Кобдинском, Мугалжарском, Айтекебийском, Хромтауском районах и городе Актобе.
Депутаты встретились с акимом Актюбинской области Ондасыном Уразалиным. В ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы социального и экономического развития Актюбинской области.
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