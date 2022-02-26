Встречи с актюбинскими избирателями провели депутаты Мажилиса

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Депутаты Мажилиса провели ряд встреч с избирателями в Актюбинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

С рабочей поездкой в регионе находятся депутаты Дания Еспаева, Жамбыл Ахметбеков, Сергей Симонов, Амангалий Бердалин и Галымжан Елеуов.

С 17 по 24 февраля народные избранники провели встречи с избирателями, приемы граждан​ в Мартукском, Каргалинском, Алгинском, Уилском, Шалкарском, Кобдинском, Мугалжарском, Айтекебийском, Хромтауском районах и городе Актобе.​

Депутаты встретились с акимом Актюбинской области Ондасыном Уразалиным. В ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы социального и экономического развития Актюбинской области.​