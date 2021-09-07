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    03:00, 07 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Встречи известных спортсменов с детьми стартовали в Акмолинской области

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    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Известные спортсмены Акмолинской области запустили серию встреч с сельскими детьми. Легенды спорта уже побывали в четырех аулах и планируют охватить еще 60 населенных пунктов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы управления физической культуры и спорта Акмолинской области, формат встреч с ребятами отдаленных сел «СПОРТ ӘР АУЫЛҒА» в стране выбран впервые.

    «Главные цели мероприятия: развитие и популяризация массового спорта малых городов и сел, привлечение детей и молодежи к регулярным занятиям спортом, развитие материально-технической базы детского спорта. Встречу с титулованными спортсменами ребята ждали с большим нетерпением. Уже за время первых поездок около 200 детей смогли вживую пообщаться с легендами отечественного спорта, задать им вопросы, рассказать о собственных достижениях», - рассказали в ведомстве.

    Среди именитых гостей были и четырехкратный рекордсмен мира по силовым номерам, рекордсмен Книги Гиннесса и шестикратный рекордсмен Казахстана Сергей Цырульников, и заслуженный тренер Республики Казахстан по армрестлингу, 13-кратный чемпион РК, 8-кратный чемпион Азии Илья Ильин, и многократный чемпион Казахстана по Street Workout, чемпион Европы, Мастер спорта международного класса по street-lifting Имран Ибрагимов.

    Именитые спортсмены встретились с юными жителями сел Бозайгыр Шортандинского района, Новорыбинка Аккольского района, Макинка района Биржан Сал и Капитоновка Буландинского района и провели для них мастер-классы. Гости продемонстрировали свои умения и поделились секретами успехов в спорте.

    По словам руководителя управления физической культуры и спорта Акмолинской области Асета Букубаева, именно в малых городах и селах подрастают будущие звезды мирового спорта, здесь сама жизнь готовит и закаляет настоящих чемпионов.

    «Мы хотим передать эстафету молодому поколению и зажечь в юных сердцах тот самый олимпийский огонь, который приведет их к великим победам», – отметил А.Букубаев.

    «Мы выехали в сёла с целью продвижения спорта и патриотизма в Казахстане, и я надеюсь, что у нас всё получится. Я хочу, чтобы наша молодежь развивалась и шла только вперед. У детишек глаза горят, эмоции безумно классные, это очень вдохновляет», - добавил С. Цырульников.

    Илья Ильин уверен, что юные сельчане зарядились энергией победителя, теперь очень важно поддержать их в этом.

    «Такие встречи полезны тем, что, во-первых, помогают донести до детей необходимость быть здоровыми и телом, и духом. Во-вторых, помогают завлечь их в спортивные секции, чтобы они не сидели целыми днями в интернете», - сказал И.Ильин.

    Житель села Новорыбинка Максим Гончаренко был очень вдохновлен встречей.

    «Если честно, я в восторге! Очень хотел увидеть наших чемпионов вживую. Раньше только по Интернету смотрел. Но чтобы так рядом - это классно», - улыбается Максим.

    Как добавили в ведомстве, подобные выезды в села именитые спортсмены Акмолинской области организовали в Казахстане первыми и приурочили их к 150-летию Кажымукана Мунайтпасова и 30-летию Независимости РК.


    Теги:
    Спорт Акмолинская область
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