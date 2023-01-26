Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Северо-Казахстанская область

Встречаться с бизнесменами каждый день намерен глава Антикора СКО

26 Января 2023, 04:04
Встречаться с бизнесменами каждый день намерен глава Антикора СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Руководство Антикоррупционной службы по Северо-Казахстанской области призывает бизнесменов к диалогу. Принимать предпринимателей готовы каждый день без записи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента по противодействию коррупции, действующие и начинающие бизнесмены могут обращаться для решения конкретных проблем или получения консультации. Руководство Антикора ждет всех желающих с 9 до 19 часов. Предварительная запись не требуется.

«Коррупция в государственных органах, административные барьеры, законодательные пробелы – факторы являющиеся препятствием для создания и развития добросовестного, успешного и конкурентного бизнеса. Нередко именно чиновники, не соблюдая действующие нормы и правила, затягивают принятие тех или иных решений, выдачу различных лицензий и разрешений», - добавили в пресс-службе.

В Антикоррупционной службе 2023-й год объявили годом защиты предпринимательства.

Новости по теме
Антикор запускает детективный мини-сериал
Национальный доклад о состоянии предпринимательства представили Президенту РК
Задержан экс-замдиректора Национального музея Казахстана
Теги:
Читайте также
Много воды в почве и снеге – в СКО обследуют бассейны рек
Полиграфическую краску будут выпускать в СКО
В семи регионах Казахстана синоптики 26 января объявили штормовую погоду
В зоне повышенного риска паводко-опасных регионов находится СКО - Казгидромет
Сотрудничать в сфере торговли и сельского хозяйства договорились Республика Саха и СКО
Ербола Хамитова поздравил с «золотом» чемпионата мира аким СКО
Новорожденную с остановкой дыхания и кровообращения спасли молодые сотрудники «скорой» в СКО
Штормовую погоду прогнозируют синоптики 25 января в семи регионах Казахстана
Новости партнеров
Популярное
1 За 1,5 млн тенге продали новорожденную девочку акушерки в Таразе
2 Казахстан завоевал второе «золото» ЧА-2023 по боксу до 22 лет
3 ЦИК зарегистрировала новоизбранных депутатов Сената Парламента РК
4 Девять медалей завоевала женская сборная Казахстана на ЧА-2023 до 22 лет по боксу
5 Законопроект о возврате государству незаконно выведенных активов рассмотрен в Правительстве

Лента новостей