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    23:00, 09 Март 2022 | GMT +6

    Встреча журналистов с акимом Жамбылской области прошла в Таразе

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    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Встреча журналистов с акимом Жамбылской области Бердибеком Сапарбаевым прошла в Таразе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе главы региона, участниками встречи стали представители местных и республиканских средств массовой информации.

    Бердибек Сапарбаев подчеркнул, что СМИ играют особую роль в жизни страны и общества.

    «Наша общая задача – вместе построить «Слышащее государство». Большая роль в этом деле отводится именно средствам массовой информации, которые должны быть голосом своего народа. Журналисты всегда находятся в гуще событий, имеют возможность помочь властям оперативно и качественно решать возникающие вопросы», - сказал Бердибек Сапарбаев.

    Аким области обсудил с журналистами актуальные вопросы, реализацию региональных проектов «Асарлатып үй салу», «Жомарт түлек», «Таразға тарту». Говоря о санитарно-эпидемиологической обстановке, Бердибек Сапарбаев подчеркнул, что ситуация улучшается.

    «После снятия карантинных мер местные исполнительные органы должны как можно чаще проводить встречи с населением. На днях Глава государства подписал указ, касающийся деятельности акимов всех уровней. Сейчас перед населением с отчетами о проделанной работе за 2021 год выступают акимы районов и сельских округов. Я сам лично участвовал в некоторых встречах. Призываю журналистов также активно принимать участие в отчетной кампании и освещать проблемные вопросы, которые волнуют жителей», - обратился к присутствующим Бердибек Сапарбаев.

    По мнению главы региона, СМИ должны больше освещать жизнь простых людей, занятых ежедневным трудом.

    «В нашем регионе немало людей, которые каждый день совершают маленькие подвиги и делают мир вокруг себя лучше. К примеру, есть многодетные матери, воспитывающие приемных детей как родных, есть люди с особыми потребностями, которые, несмотря ни какие трудности, смогли открыть свое дело и сейчас охотно делятся своим опытом с другими. Нам надо рассказывать про таких сильных духом людей», - сказал аким области.

    Глава региона также отметил, что одна из главных тем, которую нужно сегодня освещать и развивать - это патриотическое воспитание молодого поколения.

    «Журналисты должны регулярно посещать населенные пункты региона и быть в курсе всех событий, происходящих там», - считает Бердибек Сапарбаев.

    В ходе встречи были заслушаны доклады генерального директора медиахолдинга ТОО «AULIEATA-MEDIA» Нурбека Бекенова и директора областного телеканала «Jambyl» Мейржана Жиенали.

    С февраля 2022 года заработную плату работникам медиахолдинга повысили на 15-30%, обновлена материально-техническая база, на областном телевидении появились новые передачи на актуальные темы.

    Аким области отметил, что областные газеты, портал «Jambyl info» и телеканал «Jambyl» оперативно и достоверно освещают происходящие в регионе события. Также заверил, что со стороны государства масс-медиа всегда будет оказываться поддержка.

    «Озвученные вами предложения будут обязательно учтены. Власть и СМИ, работая вместе, смогут решить немало проблем населения», - заключил Бердибек Сапарбаев.

    В завершение встречи глава региона дал ряд поручений, касающихся увеличения заработной платы сотрудников СМИ, работы по оформлению электронной подписки, укрепления сотрудничества с зарубежными коллегами.


    Теги:
    Регионы Казахстана Жамбылская область Акимат Бердибек Сапарбаев СМИ
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