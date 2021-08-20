Встреча Уполномоченных по правам человека РК и РФ: дискриминация по языковому признаку - грубейшее нарушение прав человека

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня состоялась онлайн встреча Уполномоченного по правам человека в Республике Казахстан Эльвиры Азимовой и Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Татьяны Москальковой. В ходе встречи были обсуждены вопросы дальнейшего сотрудничества в области продвижения и защиты прав человека, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Уполномоченного по правам человека в РК.

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова, учитывая позитивный опыт Казахстана по общественному наблюдению, пригласила казахстанского омбудсмена Азимову Эльвиру ознакомится с работой Уполномоченного по правам человека в РФ и региональных омбудсменов по защите избирательных прав граждан в ходе выборов в РФ и возможного обмена опытом.

В ходе встречи Э.Азимова предложила усилить взаимодействие в области межнационального и межконфессионального согласия с целью защиты и недискриминации прав человека. Подчеркнув важность сохранения стабильных дружественных отношений между двумя странами. Э.Азимова напомнила, что Казахстан и Россия являются участниками Всеобщей декларации прав человека, Международного пакта о гражданских и политических правах, Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, которые не допускают преследований по языковому признаку. Статья 14 Конституции Республики Казахстан прямо гласит: «Никто не может подвергаться какой-либо дискриминации по мотивам происхождения, социального, должностного и имущественного положения, пола, расы, национальности, языка...» Аналогичная норма предусмотрена в Конституции Российской Федерации.

В этой связи Уполномоченный по правам человека в Казахстане предложила обратиться к правоохранительным органам РК и РФ о тщательном расследовании и пресечении подобных фактов, привлечении к ответственности нарушителей, совершающих лично либо поощряющих, в том числе с использованием Интернет сетей подобную дискриминацию. Э.Азимова отметила, что подобные факты международным сообществом признаются грубейшими нарушениями прав человека и способствуют разжиганию межнациональной розни, порождают ответную агрессию и ненависть, что в результате приводит к нестабильности и конфликтам в обществе, человеческим трагедиям.

«Продвижение политики уважения государственного и других языков должно осуществляться исключительно мирными и законными способами на принципах уважения человека и его прав. И это касается не только обычных граждан, но гражданских и политических деятелей. Мы не должны поощрять публичных заявлений, порождающих агрессию, ненависть и нетерпимость к другим гражданам, в том числе по языковому признаку», - подчеркнула Азимова в ходе встречи.