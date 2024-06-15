Встреча Токаева с Юн Сок Ёлем, товарооборот со странами БРИКС: что пишут мировые СМИ о Казахстане

На этой неделе мировые издания не раз упоминали о Казахстане в своей повестке. Высказывания Касым-Жомарта Токаева о перспективах сотрудничества с Южной Кореей были в топе актуальных новостей. Иностранные агентства также писали о соглашении с Южной Кореей о поставке полезных ископаемых, а также о снятии карантинных ограничений Турцией. Подробный обзор мировой прессы о Казахстане, читайте в подборке агентства Kazinform.

Trend: Товарооборот Казахстана и Южной Кореи достиг $6 млрд

Южная Корея является для Казахстана надежным стратегическим партнером. Об этом заявил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с коллегой из Южной Кореи Юн Сок Ёлем, пишет азербайджанское медиа Trend.

- Отношения между двумя странами, основанные на традиционной дружбе, имеют глубокие корни. У нас сложились тесные связи на всех уровнях. Вопросы нашей общей повестки дня решаются в деловом духе и на конструктивной основе. Сегодня объем двустороннего товарооборота достиг 6 млрд долларов. Безусловно, это результат совместных усилий. Мы реализовали масштабные экономические проекты, а наше инвестиционное сотрудничество расширяется с каждым годом. В настоящее время в Казахстане работают более 700 совместных предприятий с участием корейского капитала. Активно развиваются культурно-гуманитарные связи. Корейская диаспора в Казахстане, являясь «золотым мостом дружбы», вносит огромный вклад в укрепление контактов межу народами. Мы заинтересованы в дальнейшем расширении нашего многогранного взаимодействия и выведении казахско-корейских отношений на качественно новый уровень, — процитировало агентство выступление Токаева.

Президент Казахстана выразил уверенность в том, что визит президента Южной Кореи придаст дополнительный импульс развитию двустороннего сотрудничества.

Корейский лидер подчеркнул, что с большим удовлетворением посещает с государственным визитом Казахстан накануне 15-летия установления стратегического партнерства между двумя странами.

- Мы намерены расширять взаимодействие в таких перспективных областях, как добыча критически важного сырья, атомная энергетика и возобновляемые источники энергии. В целом, сейчас сложился хороший момент, когда два государства должны расширять горизонты сотрудничества. В преддверии визита Правительство Кореи объявило об инициативе сотрудничества Кореи со странами Центральной Азии K-Silk Road. Эта первая дипломатическая стратегия Кореи в отношении Центральной Азии, – сказал Юн Сок Ёль.

Как пишет издание, в ходе переговоров с участием делегаций двух стран Токаев назвал первый государственный визит Юн Сок Ёля в Казахстан историческим событием, подчеркнув, что переговоры расширят сферу казахско-корейской интеграции и поднимут двусторонние связи на новый уровень.

Также лидеры двух стран обсудили перспективы двустороннего взаимодействия в таких сферах, как энергетика, инфраструктура и промышленность, машиностроение, торговля, транспорт и логистика, цифровизация и аэрокосмическая промышленность, финансовый сектор, образование, здравоохранение и фармацевтика, туризм и культура, экология и другие.

The Korea Herald: Южная Корея и Казахстан договорились укреплять цепочку поставок полезных ископаемых

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль и Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, договорились укреплять двустороннее сотрудничество в разведке важнейших полезных ископаемых, сообщает южнокорейская газета The Korea Herald.

В администрации президента Республики Корея заявили, что это укрепит двустороннее стратегическое партнерство между двумя странами. Государственный визит президента в Казахстан стал первым визитом южнокорейского лидера за пять лет.

Во время встречи двух президентов в Астане был подписан документ о создании критически важной цепочки поставок полезных ископаемых между Южной Кореей, где расположены такие автомобильные заводы, как Hyundai и Kia, и производители аккумуляторов и Казахстаном, с богатыми месторождениями урана, хрома, титана и висмута.

Как отметил Юн Сок Ёль, меморандум о взаимопонимании между Министерством торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи и Министерством промышленности и строительства Казахстана позволит южнокорейским фирмам получить приоритет в проекте разработки полезных ископаемых и коммерциализации на казахстанском руднике, как только он окажется прибыльным. Более того, документ заложит основу для сотрудничества между странами на всех этапах разработки полезных ископаемых – от разведки до переработки и коммерциализации.

- Для достижения этой цели мы договорились развивать наше стратегическое партнерство - до более взаимовыгодного и ориентированного на будущее, — сказал Юн Сок Ёль на совместной пресс-конференции с Касым-Жомартом Токаевым.

Кроме того, согласно совместному заявлению, сделанному в среду, казахстанский государственный производитель природного урана Казатомпром присоединится к тендерам на поставку урана в Южную Корею.

В ходе встречи президентов, страны также договорились поддерживать тесное сотрудничество по новым проектам Казахстана в энергетическом и нефтегазовом секторах.

- Были подписаны два меморандума о взаимопонимании между министрами энергетики двух стран и между южнокорейской компанией Doosan Enerbility, занимающейся энергетическими решениями, и национальным фондом благосостояния Казахстана «Самрук-Казына» с целью развития сотрудничества в области развития электроэнергетики в Казахстане. Эти меморандумы были направлены на содействие использованию возобновляемых источников энергии в Казахстане и реконструкцию старых электростанций в Казахстане при поддержке южнокорейских компаний, - пишет издание.

Daryo: Товарооборот Казахстана со странами БРИКС в 2023 году превысил 70 миллиардов долларов, увеличившись на 55%

Торговля Казахстана с Бразилией, Россией, Индией, Китаем и Южной Африкой (БРИКС) в 2023 году выросла на 55%, превысив 70 миллиардов долларов, пишет узбекское агентство Daryo. Об этом сообщил заместитель Премьер-министра – министр иностранных дел РК Мурат Нуртлеу в ходе сессии «Диалог БРИКС с развивающимися странами» 11 июня.

В статье сообщается, что Мурат Нуртлеу подчеркнул, что платформа БРИКС является важнейшим драйвером глобального экономического роста и устойчивого развития. Он отметил, что Казахстан открыл дипломатические представительства во всех странах БРИКС.

- Мы заинтересованы в дальнейшем развитии наших отношений в сфере цифровых технологий, важнейших полезных ископаемых, сельского хозяйства, инфраструктуры, инвестиционных проектов и других областях, — заявил Нуртлеу.

Как пишет издание, также были отмечены международные инициативы Президента Касым-Жомарта Токаева, такие как Региональный центр ООН по целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана, Международное агентство биологической безопасности, а также видение Всемирного единства ради справедливого мира и гармонии.

В повестке дня Казахстана сегодня – лидерство в различных региональных организациях, таких как Шанхайская организация сотрудничества, Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии, Международный фонд спасения Арала. Глава МИД РК обсудил позицию страны по ключевым международным вопросам в этом контексте.

Central Asia News: Продукция Казахстана снова может продаваться в Турцию

Турция сняла ограничения по поставкам продукции из Казахстана на ее рынок, сообщает Central Asia News со ссылкой на Министерство сельского хозяйства Казахстана.

Речь идет о запретах на животноводческую и птицеводческую продукцию из Казахстана, которые по причинам разных заболеваний вводились в 2005, 2016 и 2022 годах.

- Хочу отметить, что с текущего года со стороны КНР и РФ подобные ограничения в отношении Казахстана сняты, – цитирует издание министра сельского хозяйства Айдарбека Сапарова.

Сообщается, что решение об отмене стало результатом двусторонних межминистерских переговоров в рамках 91-й сессии Всемирной организации здоровья животных в мае текущего года. Турецкая сторона оценила усилия Казахстана по ликвидации заболеваний, представленные в отчетах Всемирной организации здоровья животных. Ветеринарные требования для продвижения животноводческой продукции будут обсуждаться во время визита Айдарбека Сапарова в Турцию в августе текущего года.

The Times of Central Asia: Казахстан и Южная Корея: «Золотой мост дружбы»

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с Президентом Южной Кореи Юн Сок Ёлем, пишет The Times of Central Asia.

По словам Токаева, Сеул является одним из важнейших стратегических партнеров Астаны в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Корея занимает четвертое место по внешнеторговому обороту и входит в десятку крупнейших иностранных инвесторов Казахстана. По словам Президента Казахстана, Южная Корея стала настоящим экономическим и технологическим локомотивом в мировом масштабе. Корейские корпорации с мировым именем всерьез поддерживают продвижение позиций страны на международной арене как «ключевого мирового государства».

В Казахстане успешно работают более 700 компаний с южнокорейским капиталом.

- 120 тысяч этнических корейцев в Казахстане выполняют важную роль и вносят неоценимый вклад в укрепление наших отношений. В свою очередь, более тысячи казахстанских студентов, обучающихся в Корее, являются «золотым мостом дружбы» между нашими странами, - цитирует слова Президента Казахстана The Times of Central Asia .

В ходе переговоров президенты обсудили перспективы двустороннего сотрудничества в различных областях экономики.