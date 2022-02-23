Встреча спецпредставителей ЕС и Центральной Азии по Афганистану прошла в Ташкенте
ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Европейский Союз и страны Центральной Азии подтвердили стремление превратить Афганистан в безопасную и процветающую страну. Об этом сегодня заявили спецпредставители ЕС и стран Центральной Азии по Афганистану на консультативной встрече в Ташкенте, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».
В совместном заявлении участники встречи подтвердили стремление превратить Афганистан в стабильную, безопасную, независимую и процветающую страну.
«Мы видим Афганистан дружественной, миролюбивой страной, которая бы торговала со своими ближайшими соседями и безусловно вносила бы свой посильный вклад в региональную безопасность. Афганистан должен перестать быть источником угрозы и стать составной частью тех торговых, экономических, инфраструктурных проектов, которые запланированы в этом регионе», - сказал спецпредставитель Президента РК по Афганистану Талгат Калиев журналистам, комментируя итоги встречи.
В документе подчеркнута необходимость обеспечения верховенства закона, уважения универсальных прав и основных свобод человека для всех афганцев, в частности женщин и девочек, а также национальных меньшинств.
«Мы не должны допустить гуманитарного кризиса. Казахстан до прихода талибов и после прихода продолжает свою образовательную программу для афганских женщин. В этом году осуществлен набор 105 девушек. Из этого числа 50 девочек приедут в Казахстан, 30 будут обучаться в Узбекистане и 25 в Кыргызстане. Это осуществляется в рамках идеи гендерного равенства, усилении роли женщин, которая является одним из ключевых наших усилий, поддерживаемых ЕС и ООН», - отметил казахстанский дипломат.
Участники консультативной встречи также подчеркнули важность недопущения использования афганской территории в качестве базы для размещения, финансирования и экспорта в другие страны терроризма и воинствующего экстремизма.
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