Встреча секретарей Совбезов стран СНГ: Казахстан представил свою позицию по ключевым направлениям

3 Ноября 2022, 19:30

3 Ноября 2022, 19:30

Встреча секретарей Совбезов стран СНГ: Казахстан представил свою позицию по ключевым направлениям

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Москве состоялась 10-я встреча секретарей советов безопасности государств – участников Содружества Независимых Государств, в которой принял участие помощник Президента – Секретарь Совета Безопасности Республики Казахстан Гизат Нурдаулетов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

На форуме был рассмотрен комплекс вопросов взаимодействия в условиях современных вызовов безопасности и стабильности на пространстве СНГ.

Гизат Нурдаулетов сообщил коллегам о позиции Казахстана по ключевым направлениям региональной безопасности. В частности, он подчеркнул, что открытый и конструктивный политико-дипломатический диалог является единственным эффективным и приемлемым путем выхода из любых кризисов.

Секретарь Совета Безопасности Казахстана в своем докладе отметил необходимость скорейшего урегулирования ситуации в Афганистане для обеспечения безопасности на южных рубежах СНГ.

На полях мероприятия состоялась двусторонняя встреча Гизата Нурдаулетова с Секретарем Совета Безопасности Российской Федерации Николаем Патрушевым, по итогам которой был подписан План сотрудничества между аппаратами Советов Безопасности двух стран на 2023-2024 годы.

Фото: akorda.kz