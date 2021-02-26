Встреча с представителями НПО состоялась в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Накануне Всемирного дня НПО аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев встретился с представителями институтов гражданского общества, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление внутренней политики.

В приветственной речи руководитель региона отметил значимость неправительственного сектора, являющегося уникальным механизмом эффективного сотрудничества государственных органов и гражданского общества.

«Совершенно очевидно, что неправительственный сектор не только помогает улучшить качество жизни населения, но и тесно сотрудничает с целевыми группами, проводят оценку их потребностей», - подчеркнул аким.

По словам Ермека Маржикпаева в 2020 году акиматами районов и городов Кокшетау и Степногорск профинансировано 73 социально значимых проекта, которые охватывает практически все сферы жизнедеятельности, а также категории населения.

«Во главе всех проводимых проектов и мероприятий стоит социальная ориентация, повышение благосостояния наших граждан, забота о социально уязвимых слоях населения», - поделился руководитель области.

В ходе встречи выступили представители объединения «Гражданский Альянс Акмолинской области», ОО «Эко-Кокше» и других участников, высказавшие ряд предложений улучшающие дальнейшее совершенствование неправительственного сектора по взаимодействию с госорганами.

Также участниками поддержана инициатива «Марафона добрых дел» в рамках празднования 30-юбилея страны.

За сотрудничество с Акмолинской областью благодарственным письмом акима области награжден президент ОФ «Bilim Foundation» Айтмухамбетов Е.А.

Так же ряд представителей общественных организаций области, принявшие активное участие в проведении прошедших 10 января т.г. депутатских выборов отмечены благодарственными письмами Гражданского Альянса Казахстана.

К слову, неправительственный сектор области насчитывает 298 действующих общественных организаций, принимающих активное участие в оказании специальных социальных услуг пожилым, людям с инвалидностью, реализующие проекты по экологии, спорту и другим перспективным направлениям.