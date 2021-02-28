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    11:44, 28 Февраль 2021 | GMT +6

    Встреча с потомками великого поэта Жамбыла прошла в Таразе

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    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – С потомками великого акына Жамбыла Жабаева в Таразе встретились представители интеллигенции региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Встреча под названием «Айтыс ақтангері, өлен жырдың дүлдүлі», посвященная 175-летию Жамбыла Жабаева, состоялась в центре «Жамбылтану». Почетными гостями вечера стали правнуки великого поэта-импровизатора Муратхан Жамбылов, Батырхан Жамбылов и праправнук Абдрахман Жамбылов. Участниками мероприятия были представители интеллигенции, писатели, деятели культуры, журналисты.


    «В рамках мероприятия наш заповедник-музей, совместно с облуправлением культуры, организовал выставку, посвященную истории древнего Тараза, жизни и творчеству Жамбыла Жабаева, - рассказал корреспонденту МИА «Казинформ» директор государственного историко-культурного заповедника-музея «Памятники древнего Тараза» Нурлан Быкыбаев. - Экспозиция рассказывает о нашем древнем городе, история которого насчитывает более двух тысяч лет».

    Гости с интересом ознакомились с артефактами, найденными в ходе археологических раскопок древнего городища Тараз. Состоялся круглый стол с участием гостей, организатором которого выступило областное управление культуры. В ходе заседания участники поделились своим опытом постижения творческого наследия великого акына.


    По словам ветерана журналистики, писателя-драматурга Елена Алимжана, в студенческие годы ему посчастливилось общаться с преподавателями, которые лично знали Жамбыла Жабаева и рассказывали о нем как о добродушном по характеру человеке, блестящем импровизаторе, начитанном и остроумном собеседнике.

    «Творческое наследие выдающегося поэта-импровизатора ХХ века Жамбыла Жабаева является сокровищницей казахской поэзии, национальным достоянием. Жамбыл - неиссякаемый источник вдохновения», - заметил Елен Алимжан.

    Творчество Жамбыла, посвященное продвижению вечных общечеловеческих ценностей, актуально и сегодня, подчеркнул Нурлан Быкыбаев.

    «Великий казахский поэт Жамбыл Жабаев посвятил свою жизнь воспеванию добра, справедливости, воспитанию патриотизма в молодом поколении. Его произведения переведены более чем на 50 языков народов мира, известны в России, Китае, Великобритании, Чехии, Словакии, других странах. Жамбыл Жабаев прожил долгую, наполненную событиями жизнь. Несмотря на жизненные трудности, оставался верен своему призванию - дарить людям радость и надежду на счастливое будущее», - сказал директор государственного историко-культурного заповедника-музея «Памятники древнего Тараза» Нурлан Быкыбаев.


    Почетным гостям были вручены памятные подарки, исторические книги о Таразе.

    Муратхан Жамбылов в свою очередь выразил благодарность жамбылцам за столь бережное сохранение памяти о великом старце-поэте, за пропаганду его творческого наследия. А младший внук спел произведения своего великого дедушки Жамбыла-жаке.

    В рамках встречи состоялось возложение цветов к памятнику Жамбылу Жабаеву, установленному возле здания областного акимата.

    Напомним, в честь легендарного акына-импровизатора Жамбыла Жабаева назван целый регион – Жамбылская область. Город Тараз до 1996 года был Джамбулом. Кроме того, в регионе его именем названы район, четыре сельских округа, четыре аула, колледж, восемь школ и 68 улиц. В его честь названа гостиница, построенная в центре города в 1961 году, установлен величественный памятник акыну.

    Жамбылцы знают Жамбыла Жабаева практически с рождения. Ведь это имя когда-то гремело на всю страну. Казахского акына знал весь Советский Союз. Бессмертное творение Жамбыла «Ленинградцы, дети мои!», посвященное защитникам блокадного города, действительно можно назвать сокровищем национальной культуры



    Теги:
    Культура Жамбылская область
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