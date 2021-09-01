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Встреча с казахстанскими поисковиками состоялась в посольстве РК в Украине

Редактор:  
Гульмира Байзакова
1 Сентября 2021, 14:06
Встреча с казахстанскими поисковиками состоялась в посольстве РК в Украине

КИЕВ. КАЗИНФОРМ - В посольстве Казахстана в Украине состоялась встреча с участниками поисковой экспедиции, находившейся в районе боевых действий известной 106-й Акмолинской кавалерийской дивизии. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МИД РК.

Казахстанская поисковая группа в составе председателя ОО «Мемориальная зона» Майдана Кусаинова и трёх представителей военно-патриотического поискового клуба «Кокше-Iздеу» Еркинбека Абдуллина, Ермека Рахимова и Мейрамбека Тлеубай на протяжении двух недель работала в местности, где в 1942 году советские войска, в составе которых была казахстанская дивизия, прорывались из окружения так называемого «барвенковского котла».

Казахстанские поисковики работали в составе отряда Всеукраинского общественного объединения «Союз «Народная память», глава которого Ярослав Жилкин руководил поисковыми работами в этом году.

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Участники поделились впечатлениями от поездки, а также рассказали об основных результатах проведенной поисковой работы. Всего обнаружены останки 116 офицеров и солдат, которых еще предстоит идентифицировать. Лишь пятая часть из них имела так называемый ЛОЗ – личный опознавательный знак. Всего за пять лет работы украинского поискового отряда обнаружено почти 500 останков. Однако, санитарных захоронений в регионе значительно больше. По оценкам поисковиков количество погибших солдат в этом регионе может составлять десятки тысяч.

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На встрече Я. Жилкину вручено Благодарственное письмо от имени посла Казахстана в Украине Дархана Калетаева за содействие в организации визита казахстанских поисковиков в Украину и участие их непосредственно в полевом поиске в районе сел Лозовенька, Степок, Пантелеева и Красная Балка Балаклейского района Харьковской области.

В свою очередь, Я. Жилкин выразил благодарность казахстанским поисковикам за картографический и исторический материал, согласно которому были указаны наиболее вероятные места скоплений останков солдат, воевавших в тот период в данном регионе. Это места, где советские войска прорывались из немецкого окружения.

По итогам встречи была отмечена важность системного подхода к поисковым работам и привлечения широкого числа участников.

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