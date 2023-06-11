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Встреча с кандасами прошла в Москве

Автор:  
Нарымбек Исмагулов
11 Июня 2023, 12:00
Встреча с кандасами прошла в Москве

МОСКВА. КАЗИНФОРМ –В Москве на площадке павильона «Казахстан» на ВДНХ прошла встреча руководства НАО «Фонд Отандастар» с руководителями и активистами культурных центров казахов России, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Открывая мероприятие, президент Фонда Отандастар Абзал Сапарбекулы сообщил, что цель встречи – объединение за одним столом соотечественников со всей территории России – от Камчатки до Санкт-Петербурга для обстоятельного обмена мнениями, а также получения обратной связи от кандасов в виде конкретных оценок и пожеланий.

«Цель нашей встречи тесно связана с задачами нашего государства в этой сфере – это наладить диалоговую площадку для укрепления единства казахов в России, сотрудничества с нашими бывшими соотечественниками, сохранения языка, традиций и культуры казахского народа, обеспечение преемственности поколений, а также обмена мнениями по важным вопросам», - подчеркнул глава Фонда.

А.Сапарбекулы отметил, что со стороны российских казахов отмечается встречная заинтересованность в сотрудничестве. Например, ранее выдвигались предложения о создании казахско-российских домов в субъектах РФ, налаживании авиасообщения между городами Казахстана и регионами РФ с высоким процентом казахского населения.

«Особое место занимает вопрос обеспечения учебниками казахского языка и познавательными книгами об истории Казахстана на русском языке, – отметил А.Сапарбекулы. – Имеется большой интерес к организации мастер-классов с участием хореографов, вокалистов по казахскому танцу, обучающих казахскому искусству, культуре, созданию национальной одежды, музыкальных инструментов. Большим спросом пользуются проекты по организации отдыха в детских лагерях отдыха, путешествия по сакральным местам Казахстана». Он заверил, что Фонд «Отандастар» будет стремиться поэтапно решать эти задачи.

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А.Сапарбекулы также проинформировал, что в этом году Фонд приступил к реализации проекта «Ұлы Дала», предусматривающего издание произведений зарубежных кандасов: мемуаров, историй, прозы, поэзии и научных исследований на казахском и русском языках.

Выступления представителей казахской диаспоры в России были посвящены широкому спектру имеющихся вопросов. Большинство касалось перспектив развития тесного взаимодействия, своевременного получения информации о проводимых мероприятиях на этнической родине, возможности запуска совместных образовательных, познавательных, туристических и иных проектов, а также решения сопутствующих проблем в деле сохранения национальной идентичности. Особое внимание участники обратили на необходимость привлечения молодежи к работе по сохранению национального кода казахов, формирования условий для передачи накопленного опыта и знаний следующим поколениям.

Председатель Челябинской областной общественной организации «Азамат» Жадгер Нурумов высказался за необходимость расширения состава участников подобных встреч за счет максимального привлечения к ним представителей всех национально-культурных объединений, действующих в России.

Он отметил, что состоявшийся курултай дает возможность встретиться с общественниками из других регионов, обменяться опытом решения тех или иных проблем и наладить тесное взаимодействие с казахстанской стороной.

«Сегодняшняя встреча показала, что в условиях цифровизации устраняются ранее имевшиеся проблемы, связанные с нехваткой учебников, но, например, для нас еще сохраняется актуальность направления учителей в Казахстан для обучения преподаванию казахского языка, - отметил он. – Кроме того, очень хорошо показала себя практика выезда детей в Казахстан в ознакомительные, образовательные туры. В прошлом году дети с нашего района побывали в Актобе, в течение двух недель они освоили устную речь на казахском языке, выучили песни и провели встречу с акимом области. Плакали – не хотели уезжать».

Выступившая следом заслуженный работник культуры Казахской ССР, ветеран педагогического труда Казахстана и России Татьяна Полтавская отметила, что на сегодня основными хранителями древнейших культурных традиций являются аксакалы казахского народа.

«Наша задача продлить эту нить и передать ее нашему молодому поколению. Только в семье как благодатной почве взрастают благодатные зерна. Поэтому главным начальным условием сохранения своей культуры и традиций является семья. Мы должны знать свой родной генетической код, должны знать свой родной язык, - подчеркнула Татьяна Полтавская. – Мы должны помнить о своей культуре и богатейшем уникальном наследии Казахстана».

«Культура – это та главная духовная скрепа, которая нас объединяет и которую бережно и очень аккуратно, не растеряв ничего, по крупице мы должны передать нашему будущему поколению», - подытожила деятель искусства.photo

Эту же мысль поддержал сопредседатель Союза некоммерческих организаций по сохранению и развитию казахской этнокультуры Полат Джамалов. «Мы регулярно проводим множество культурных мероприятий, встреч, фестивалей и стараемся сохранить все обычаи и традиции. Но все это надо укреплять в нашей молодежи и наших детях, чтобы они продолжали эту линию», - сказал общественник.

С его слов, главная задача представителей казахской диаспоры в России – это найти возможность и создать условия для того чтобы культура, дарованная предками, нашла свои очаги сохранения и развития на российской территории. Этому способствует деятельность Фонда «Отадастар», благодаря которому в российской столице собрались казахи с более чем 17 регионов РФ. Подобное масштабное мероприятие, с его слов, последний раз проходило в далеком 1998 году.

П.Джамалов подчеркнул, что важным значением в этом направлении обладает клубная работа, которая позволяет систематизировать прилагаемые усилия и консолидировать людей, знания и опыт вокруг общей задачи. Он также обратил внимание присутствующих на процессы цифровизации и необходимости более активного использования этих возможностей, одновременно выразив заинтересованность в получении электронных вариантов всего того, что может пригодиться в общественной работе. Кроме того, им предложено запустить новые проекты в Москве наподобие Институтов Абая, которые бы помогали заниматься популяризацией языка и культуры в целом.

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Председатель координационного совета «Форум женщин Евразии» Раушан Канапьянова отметила важность проведения подобных встреч с соотечественниками.

«Сегодня этнические казахи в России проводят огромную работу именно по этнокультурному патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Последние годы очень много говорится о роли национальной идеи. На мой взгляд, это этнокультура, это сохранение традиций, семейных ценностей. Очень надеюсь, что этот разговор будет иметь продолжение», - отметила она.

Р.Канапьянова подчеркнула уверенное положение кандасов в России. Представители казахской национальности, которые исторически проживают на своих родных землях, имеют большое уважение на местах, в регионах. В связи с этим имеются все условия для сохранения своей национальной идентичности и передачи ее подрастающему поколению.

Главный научный сотрудник Института российской истории РАН Дина Аманжолова поддержала тезис о положении соотечественников, подчеркнув, что казахские национальные культурные организации прочно обосновались в своих регионах, и проводят эффективную работу.

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«Важно, чтобы между этими организациями была тесная связь и важно, что Казахстан уделяет этому должное внимание и готов содействовать, обмениваться опытом, предлагать свою дополнительную информацию. Конечно, очень важно развивать туризм, приграничный и не только, – отметила научный сотрудник. – Национальные культуры сегодня как никогда показывают свою современность, потому что они опираются на традиционные ценности, они сохраняют то лучшее, что обеспечивает нам не только выживание, но и развитие. Поэтому поддержка национальной культуры в сегодняшнем формате чрезвычайно важна».

В ходе обстоятельного диалога участники круглого стола обменялись мнениями о перспективах развития культурно-гуманитарного сотрудничества, обсудили имеющиеся проблемы и пути их решения, были обговорены различные идеи консолидации общих усилий.

Представители Фонда Отандастар заверили, что все озвученные в ходе состоявшегося диалога мнения и пожелания российских кандасов будут учтены в предстоящей работе и найдут свое отражение в виде конкретных решений и проектов.

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