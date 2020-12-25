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Встреча с членами регионального штаба непартийного наблюдения за выборами прошла в Усть-Каменогорске

Автор:  
Руслан Шакабаев
25 Декабря 2020, 13:17
Встреча с членами регионального штаба непартийного наблюдения за выборами прошла в Усть-Каменогорске

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – В Усть-Каменогорске прошла встреча регионального штаба непартийного наблюдения за выборами с представителями политических партий, НПО и общественностью, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Кроме того, состоялась презентация регионального штаба Центра непартийного наблюдения за выборами, а также участники рассказали о подготовке к выборам независимых наблюдателей от Гражданского альянса Казахстана и о работе наблюдателей от Федерации профсоюзов РК.

В ходе встречи стало известно о создании 20 штабов по работе с наблюдателями. В него входят один областной и 19 территориальных штабов. Уже сформированы списки доверенных лиц и наблюдателей на всех избирательных участках ВКО.

«Мы уже начали процесс обучения наших наблюдателей и доверенных лиц. В плане того, что мы обучаем их теории, чтобы они прочитали законы и правила. Мы за то, чтобы все прошло в соответствии с законом», - отметили участники.

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При этом участники встречи назвали предстоящие выборы особенными. Все из-за того, что были внесены изменения в Конституционный закон о выборах.

«В каждом избирательном списке определены квоты для женщин и молодых людей до 29 лет. Этот подход дает определенный льготы и возможности всем слоям населения участвовать в нашей политической жизни», - отметили участники встречи.


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