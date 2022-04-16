Встреча с членами Президентского молодежного кадрового резерва прошла в Үкімет үйі

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня руководитель Канцелярии Премьер-Министра РК Галымжан Койшыбаев и руководители структурных подразделений КПМ встретились с членами Президентского молодежного кадрового резерва, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.

В своем выступлении руководитель КПМ напомнил, что поддержка перспективной и талантливой молодежи, привлечение их к работе государственных органов было одним из первых поручений Президента РК Касым-Жомарта Токаева. Особенно сейчас, в период становления «Нового Казахстана», в том числе от представителей молодежного кадрового резерва во многом будет зависеть будущее всей страны.

Галымжан Койшыбаев подробно рассказал о структуре и работе Канцелярии Премьер-Министра, разъяснил присутствующим основные задачи, стоящие перед отделами и сотрудниками госоргана.

«Каждый наш сотрудник решает большой и разносторонний блок вопросов, входящих в его должностные функции. В сложные периоды пандемии, трагических «январских событий» аппарат Канцелярии показал свою слаженную, эффективную и оперативную работу на благо страны», — отметил он.

Г. Койшыбаев добавил, что опыт и квалификация работников позволяют им вырабатывать системные решения, проводить анализ и осуществлять социально-экономические прогнозы наравне с отраслевыми госорганами. Полученный здесь профессиональный бэкграунд дает колоссальный багаж знаний и практических навыков, которые применяются в дальнейшей карьере.

Встреча с представителями Президентского молодежного кадрового резерва проходила в формате открытого диалога. Молодые специалисты задавали волнующие их вопросы, делились предложениями, объективными взглядами и мнениями на те и иные темы, касающиеся их профессиональных деятельности и государственного аппарата. В частности, их интересовали вопросы дебюрократизации процессов, внедрения цифровых технологий, прозрачность работы госорганов.

В свою очередь председатель Совета офиса ПМКР Айдын Байедилов отметил пользу и большой синергетический эффект от подобных встреч.

По итогам встречи Г. Койшыбаев поддержал ряд инициатив и предложений, озвученных представителями Президентского молодежного кадрового резерва отметив, что Канцелярия Премьер-Министра всегда готова к открытому диалогу и обмену мнениями по всем направлениям своей деятельности.







