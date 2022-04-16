РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:45, 16 Апрель 2022 | GMT +6

    Встреча с членами Президентского молодежного кадрового резерва прошла в Үкімет үйі

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня руководитель Канцелярии Премьер-Министра РК Галымжан Койшыбаев и руководители структурных подразделений КПМ встретились с членами Президентского молодежного кадрового резерва, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.

    В своем выступлении руководитель КПМ напомнил, что поддержка перспективной и талантливой молодежи, привлечение их к работе государственных органов было одним из первых поручений Президента РК Касым-Жомарта Токаева. Особенно сейчас, в период становления «Нового Казахстана», в том числе от представителей молодежного кадрового резерва во многом будет зависеть будущее всей страны.

    Галымжан Койшыбаев подробно рассказал о структуре и работе Канцелярии Премьер-Министра, разъяснил присутствующим основные задачи, стоящие перед отделами и сотрудниками госоргана.

    «Каждый наш сотрудник решает большой и разносторонний блок вопросов, входящих в его должностные функции. В сложные периоды пандемии, трагических «январских событий» аппарат Канцелярии показал свою слаженную, эффективную и оперативную работу на благо страны», — отметил он.

    Г. Койшыбаев добавил, что опыт и квалификация работников позволяют им вырабатывать системные решения, проводить анализ и осуществлять социально-экономические прогнозы наравне с отраслевыми госорганами. Полученный здесь профессиональный бэкграунд дает колоссальный багаж знаний и практических навыков, которые применяются в дальнейшей карьере.

    Встреча с представителями Президентского молодежного кадрового резерва проходила в формате открытого диалога. Молодые специалисты задавали волнующие их вопросы, делились предложениями, объективными взглядами и мнениями на те и иные темы, касающиеся их профессиональных деятельности и государственного аппарата. В частности, их интересовали вопросы дебюрократизации процессов, внедрения цифровых технологий, прозрачность работы госорганов.

    В свою очередь председатель Совета офиса ПМКР Айдын Байедилов отметил пользу и большой синергетический эффект от подобных встреч.

    По итогам встречи Г. Койшыбаев поддержал ряд инициатив и предложений, озвученных представителями Президентского молодежного кадрового резерва отметив, что Канцелярия Премьер-Министра всегда готова к открытому диалогу и обмену мнениями по всем направлениям своей деятельности.





    Теги:
    Правительство Правительство РК Молодежь
    Сейчас читают
    Сегодня, 05:55
    Центр ветеранов открыли в Семее
    Сегодня, 04:04
    Опасный микропластик обнаружили в облаках
    Сегодня, 03:33
    Данир Калдыбеков выиграл турнир ITF Juniors J100 Shymkent Open
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!