Встреча поколений прошла в музее Первого Президента

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В музее Первого Президента РК состоялась встреча представителей разных поколений, внесших весомый вклад в развитие и становление государства. Мероприятие прошло при поддержке акимата Нур-Султан в рамках празднования 30-летия Независимости Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Участники встречи - выдающиеся личности из сфер культуры, спорта, науки, медицины, бизнеса и политики - собрались вместе, чтобы обсудить непростые этапы истории страны, преемственность поколений, формирование национального сознания независимого народа.

Перед собравшимися выступил заместитель акима Нур-Султана Бахтияр Макен. Он поздравил всех с великой датой и отметил, как важно помнить историю своего народа.

«Независимость - священное понятие. Свобода дает прекрасные возможности для развития нашей страны и наших граждан. Значимый успех суверенного государства за последние 30 лет обусловлен конструктивной политикой Первого Президента - Нурсултана Назарбаева, а также упорным трудом наших соотечественников - образованных, профессиональных, талантливых казахстанцев, стоявших у истоков независимости», - сказал Бахтияр Макен.

В рамках мероприятия также состоялся предпоказ фильма «Отыз. Халық тағдыры - ел тарихы», продюсером которого является Азат Абыкен. Фильм освещает непростой путь Казахстана от принятия независимости до настоящего времени.

Комментируя фильм «Отыз. Халық тағдыры - ел тарихы», замакима привел слова великого мыслителя Аль-Фараби: «Мрачное будущее ждет тех, кто не знает своего прошлого».

«30 лет независимости полны великих событий и значительных изменений в истории Казахстана. Наша задача - объяснить это молодому поколению, почтить и продвигать наших людей, которые внесли свой вклад в развитие страны в различных областях. Так что я надеюсь, что сегодняшний фильм привлечет широкое внимание аудитории и сыграет значительную роль в формировании национального самосознания», - добавил Бахтияр Макен.

Среди собравшихся был и первый министр иностранных дел РК Тулеутай Сулейменов, который в 90-е годы ХХ века активно участвовал в формировании международного вектора политики Казахстана.

«У нас не было свободного времени, мы жили только мыслью о независимости, как бы скорее нам поднять страну. Независимость дала нам свободу, единство нашего народа. Никаких гражданских войн не было. Народ поддержал нашего Первого Президента - Нурсултана Абишевича Назарбаева. Без народа он бы ничего не смог сделать. Народ верил в него и пошел за ним. Команда у Первого Президента была мощная, из бойцов, патриотов своей страны, своего народа», - отметил, вспоминая о непростых годах становления независимости, государственный деятель.

О значимости независимости высказалась и олимпийская чемпионка Ольга Шишигина, принесшая своей стране множество золотых медалей. По ее словам, в советские годы попасть в сборную Союза было очень тяжело, так как в первую очередь в нее попадали спортсмены из Москвы и близлежащих к ней городов. Но с приобретением независимости казахстанские спортсмены смогли с гордостью представлять свой народ и свою страну не только на Олимпийских играх, но и на других международных соревнованиях.

В свою очередь, заместитель директора библиотеки Первого Президента Ботагоз Каипова в своей речи акцентировала внимание на роли молодого поколения казахстанцев в будущем страны.

«Я думаю, что поколение ровесников независимости самые счастливые, потому что вы родились в независимой стране. И Нурсултан Абишевич, передавая свои полномочия, так и говорил: самое главное достижение независимого Казахстана - это новое независимое поколение. Касым-Жомарт Кемелевич в унисон этой цитате повторяет, что задача старшего поколения - создать все условия для того, чтобы вы – креативное, образованное, умное, успешное поколение независимой страны - прославляли нас на весь Земной шар. Будьте достойны высокого звания - поколения независимого Казахстана», - призвала Б. Каипова.

В завершение мероприятия представители старшего и молодого поколений посетили фотовыставку в музее Первого Президента РК, посвященную ярким событиям истории становления независимого Казахстана.