Встреча поколений прошла в музее Первого Президента РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 28 мая в музее Первого Президента РК состоялась встреча представителей разных поколений, внесших весомый вклад в развитие и становление государства. Мероприятие прошло при поддержке акимата города Нур-Султан в рамках празднования 30 – летия Независимости Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.

В мероприятии приняли участие выдающиеся личности из сфер культуры, спорта, науки, медицины, бизнеса и политики. Они обсудили непростые этапы истории страны, преемственность поколений, формирование национального сознания независимого народа.

Перед собравшимися выступил заместитель акима Нур-Султана Бахтияр Макен. Он поздравил всех с великой датой и отметил, как важно помнить историю своего народа.

«Независимость - священное понятие. Свобода дает прекрасные возможности для развития нашей страны и наших граждан. Значимый успех суверенного государства за последние тридцать лет обусловлен конструктивной политикой Первого Президента - Нурсултана Назарбаева, а также упорным трудом наших соотечественников - образованных, профессиональных, талантливых казахстанцев, стоявших у истоков Независимости».

В рамках мероприятия также состоялся предпоказ фильма «Отыз. Халық тағдыры - ел тарихы», продюсером которого выступил Азат Абыкен. Фильм рассказывает о непростом пути Казахстана от обретения Независимости до настоящего времени.

Комментируя фильм «Отыз. Халық тағдыры - ел тарихы», замакима также привел слова великого мыслителя Аль-Фараби: «Мрачное будущее ждет тех, кто не знает своего прошлого».

«Тридцать лет независимости полны великих событий и значительных изменений в истории Казахстана. Наша задача - объяснить это молодому поколению, почтить и продвигать наших людей, которые внесли свой вклад в развитие страны в различных областях. Так что я надеюсь, что сегодняшний фильм привлечет широкое внимание аудитории и сыграет значительную роль в формировании национального самосознания», - добавил Бахтияр Макен.

Среди собравшихся был и первый министр иностранных дел РК Тулеутай Сулейменов, который в 90-е годы ХХ века активно участвовал в формировании международного вектора политики Казахстана.

«У нас не было свободного времени, мы жили только мыслью о независимости, как бы скорее нам поднять страну. Независимость дала нам свободу, единство нашего народа. Никаких гражданских войн не было. Народ поддержал нашего Первого Президента - Нурсултана Абишевича Назарбаева. Без народа он бы ничего не смог сделать. Народ верил в него и пошел за ним. Команда у Первого Президента была мощная, из бойцов, патриотов своей страны, своего народа», - вспомнил о непростых годах становления независимости государственный деятель.

О значимости независимости высказалась и олимпийская чемпионка Ольга Шишигина, принесшая для своей страны множество золотых медалей. По ее словам, в советские годы попасть в сборную Союза было очень тяжело, так как в первую очередь в нее попадали спортсмены из Москвы и близлежащих к ней городов. Но с приобретением Независимости казахстанские спортсмены смогли с гордостью представлять свой народ и свою страну не только на олимпийских играх, но и на других международных соревнованиях.

В свою очередь заместитель директора библиотеки Первого Президента Ботагоз Каипова в своей речи акцентировала внимание на роли молодого поколения казахстанцев в будущем страны.

«Я думаю, что поколение ровесников Независимости - самые счастливые, потому что родились в независимой стране. И Нурсултан Абишевич, передавая свои полномочия, так и говорил - самое главное достижение независимого Казахстана - это новое независимое поколение. Касым-Жомарт Кемелевич в унисон этой цитате повторяет, что задача старшего поколения - создать все условия, для того, чтобы вы, креативная образованная, умная успешная молодежь независимой страны прославляла нас на весь земной шар. Будьте достойны высокого звания - поколения независимого Казахстана!».

В завершении представители старшего и молодого поколений посетили фотовыставку в музее Первого Президента РК, посвященную ярким событиям истории становления Независимого Казахстана.



