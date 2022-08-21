Встреча на высшем уровне в Сочи, новшества учебного года, волонтерство, ковид отступает- обзор событий за неделю

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – События минувшей недели с 15 по 21 августа 2022 года завершились важным политическим событием – встречей президентов Казахстана и России в Сочи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

ПРЕЗИДЕНТ о сотрудничестве с Россией

Особый интерес общественности к этому визиту Главы государства по приглашению российского коллеги был вызван тем, что встреча на высшем уровне не анонсировалась ранее и прошла без приглашения представителей СМИ.

Первая информация пресс-службы Президента РК о предстоящем рабочем визите Касым-Жомарта Токаева в Сочи появилась на ленте МИА «Казинформ» накануне, 19 августа.

Во время встречи главы государств обстоятельно обсудили актуальные вопросы многопланового стратегического партнерства. Особое внимание было уделено укреплению торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Президент Казахстана отметил положительную динамику торговли между Россией и Казахстаном. «В прошлом году объем торговли между странами составил 24,5 млрд долларов. По показателю Россия занимает первое место в нашем товарообороте. В этом году торговля развивается достаточно успешно». Также Касым Жомарт Токаев пригласил Владимира Путина в Казахстан, на предстоящий в октябре саммит Содружества независимых государств.

В ходе российско-казахстанских переговоров в Сочи Президент Казахстана заявил о том, что нет каких-либо оснований для того, чтобы высказывать пессимистические прогнозы в отношении будущего сотрудничества с Россией.

«Конечно же, специфика геополитической ситуации подсказывает нам необходимость сверки часов с тем, чтобы, возможно, дать дополнительные поручения правительствам. Они успешно работают, взаимодействуют друг с другом. Тем не менее, жизнь подсказывает новые задачи, которые, конечно же, нужно решать. В целом, есть все основания быть удовлетворенными тем, как развивается сотрудничество. В этом плане с вами согласен», - сказал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на двусторонней встрече с Президентом России Владимиром Путиным. «Я лично, как Президент Республики Казахстан, настроен на то, чтобы придать дополнительную динамику нашему многостороннему сотрудничеству во всех сферах», - добавил Касым-Жомарт Токаев.

В свою очередь, Президент России, приветствуя Касым-Жомарта Токаева в Сочи, выразил благодарность за принятие его приглашения. «Активно работают наши министерства, ведомства. Товарооборот растет, в прошлом году он вырос на 34,4 %, в этом году за первые пять месяцев текущего подрос почти на 9%, 8,8%. Растут инвестиции с обеих сторон. У нас и крупные проекты хорошие развиваются, работа в высокотехнологических сферах, в том числе в космосе. В общем, по всем направлениям работа движется достаточно активно, в позитивном ключе. Я очень рад, что и наша встреча, конечно, придает дополнительный импульс развитию нашего доверительного стратегического партнерства», – подчеркнул российский лидер.

По итогам этого важного визита Касым-Жомарт Токаев выразил удовлетворение итогами переговоров с Владимиром Путиным. Об этом сообщил в Facebook пресс-секретарь Главы государства Руслан Желдибай.

«По мнению Главы государства, переговоры прошли в исключительно дружеской атмосфере, отличались взаимной доверительностью и деловитостью. В ходе переговоров, отметил Президент, обсуждался весь спектр вопросов, касающихся торгово-экономического, инвестиционного и гуманитарного сотрудничества, взаимодействия двух стран на международной арене. Выражено обоюдное понимание важности неуклонной реализации достигнутых на уровне глав государств договоренностей правительствами двух стран. Президенты условились о продолжении регулярных рабочих контактов. Касым-Жомарт Токаев выразил искреннюю признательность Владимиру Путину за проявленное им радушие и гостеприимство», - проинформировал Руслан Желдибай.

ПРАВИТЕЛЬСТВО подвело итоги социально-экономического развития страны на 7 месяцев

Рабочая неделя Премьер-Министра страны Алихана Смаилова началась со встречи с коллективом Министерства торговли и интеграции, где был представлен новый руководитель ведомства. Серик Жумангарин стал исполняющим обязанности заместителя Премьер-Министра – министра торговли и интеграции РК. «Перед министерством стоят важные задачи. Конечно же, это развитие и регулирование внутренней торговли, совершенствование торговой инфраструктуры, расширение биржевой и электронной торговли», - сказал Алихан Смаилов.

Традиционное заседание Правительства, которое проходит по вторникам, было посвящено итогам социально-экономического развития РК за 7 месяцев 2022 года. Было объявлено, что сохранилась положительная динамика в таких отраслях, как строительство (8,6 %), связь (6,5 %), торговля (6,2 %), транспорт и складирование (5,6 %), обрабатывающая промышленность (4,9 %), сельское хозяйство (2,1 %) и т.д.

По информации заместителя председателя Национального банка Акылжана Баймагамбетова, инфляция в годовом выражении в июле составила 15 %. Цены на продовольственные товары выросли на 19,7 %, непродовольственные товары – на 14,2 %, платные услуги – на 9,2 %. Месячная инфляция в июле составила 1,1 %.

Алихан Смаилов добавил, что для сдерживания инфляции имеются все необходимые инструменты, поэтому госорганам и акиматам следует эффективнее их использовать.

Алихан Смаилов поручил разобраться с ситуацией вокруг дизтоплива, госорганам поручили обеспечить стабильность цен на канцтовары и взять на особый контроль безопасность детей в школах.

Кстати, готовность школ и школьников в новому учебному году стала одной из главных тем недели.

Министр просвещения о готовности школ и новшествах в новом учебном году

Министр просвещения страны Асхат Аймагамбетов проверил готовность школ города Нур-Султана к новому учебному году.

«Строительство школ и проведение ремонтных работ по действующему законодательству осуществляются акиматами. Много нареканий вызывают качество и сроки проведения ремонтных работ и строительства школ. Представителями департаментов по обеспечению качества проведен мониторинг хода строительства и ремонтных работ, который показывает наличие серьезных недостатков. Акиматам направлены замечания для принятия мер», - проинформировал министр.

Среди новостей о школе главным стало сообщение о продлении нового учебного года. «Продолжительность нового учебного года составляет 35 учебных недель для учащихся 1 классов, 36 учебных недель во 2-11 классах», - говорится в сообщении Министерства просвещения. Учебный год завершается 31 мая. Был опубликован график школьных каникул. Как объяснили в ведомстве, сокращение количества каникулярных дней в летний период снизит риск потери части знаний за предыдущий учебный год.

Среди новшеств, которые ожидают казахстанских школьников в учебном году, сообщение о том, что изучение английского языка начнется с третьего класса. «Русский язык дети начнут изучать со 2-го класса, а английский язык с 3-го класса. В 5 -11 классах в вариативный компонент будет включен курс «Глобальные компетенции», говорится в информации Министерства просвещения РК.

Министр просвещения РК Асхат Аймагамбетов поделился планами по изменению формата казахстанских школ.переведут на пятидневный формат обучения.

«Мы приняли решение - со следующего года все школы, за исключением школ с трехсменным обучением, переходят на пятидневный формат работы. Это касается и директоров школ, и учителей, и всех работников. Мы считаем, что учителя должны в субботу отдыхать, в субботу находиться со своими детьми», - сказал Асхат Аймагамбетов на августовской конференции. «На отпуск этот вопрос влиять не будет. Время отпуска 56 дней так и остается без изменений», - заверил министр.

Также глава Минпросвещения РК объяснил сокращение числа учителей физкультуры.

«Преподносится так, что теперь дети будут меньше ходить на физкультуру. Во всех классах в соответствии с законом в течение одной недели проводятся три урока физической культуры. Три урока в неделю никаких изменений не претерпели», - подчеркнул А. Аймагамбетов.

Среди важных общественных событий недели – состоявшийся в столице Казахстана Центрально-Азиатский форум волонтеров.

Волонтерство в Казахстане

По мнению председателя Сената Парламента РК Маулена Ашимбаева, Казахстан целенаправленно и на системной основе развивает волонтерство и уделяет этому направлению большое внимание. Свидетельством тому стал первый Центрально-Азиатский форум волонтеров.

В своем выступлении на открытии форума Маулен Ашимбаев отметил: «Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 2020 год Годом волонтера. В целом инициатива Президента Казахстана о поддержке волонтерства была особенно своевременной и важной с учетом начавшейся тогда пандемии. Волонтеры наряду с медицинскими работниками были на передовой в борьбе с коронавирусом». Это дало мощный импульс развитию волонтерства в нашей стране.

Сегодня в Казахстане на постоянной основе волонтерством занимаются более 200 тыс. человек, насчитывается свыше 680 волонтерских организаций. Около 700 активных казахстанских волонтеров получили специальные награды с 2020 года. Об этом на форуме сообщил министр информации и общественного развития РК Аскар Умаров. «Сложно говорить о точном количестве волонтеров, поскольку, каждый неравнодушный в душе казахстанец – и есть волонтер», - считает министр.

Казахстанцев предупредили о мошеннических группах и наказании за плевки на улицах

Среди актуальных сообщений недели была официальная информация Национального банка Казахстана об активизации мошеннических групп, позиционирующих себя инвестиционными компаниями. Злоумышленники создают сайты и рекламные ролики, а также мобильные приложения, которые предлагают установить на устройствах. Специалисты банка рассказали о том, как выявить мошенников, на что обратить внимание и какие принять меры. «Напоминаем, что Национальный банк не обслуживает счета физических лиц, не проводит денежные расчеты и сделки, а также не участвует в разработке каких-либо платформ для заработка» - говорится в сообщении Нацбанка.

А местная полицейская служба департамента полиции Нур-Султана взялась за нарушителей поведения на улицах столицы. За плевок в общественном месте казахстанцам грозит штраф в размере 5 месячных расчетных показателей, или 15 900 тенге. За повторное нарушение в течение года – штраф удваивается вдвое. «В случае уплаты штрафа в течение 7 дней со дня получения уведомления, размер административного штрафа сокращается на 50%. Указанная статья (статья 434-2 Кодекса РК об административных правонарушениях) введена в конце 2019 года, однако наказание за плевки в общественных местах ранее также существовало. В настоящее время выявление таких нарушений ведется как в автоматическом режиме, через камеры видеонаблюдения, так и непосредственно сотрудниками полиции и по сообщениям граждан. Только за один день нами было выявлено 23 административных правонарушения за плевки. Все лица были привлечены к административной ответственности», - сообщил начальник управления Арман Айтмагамбетов во время пресс-конференции.

ЧП в мире и Казахстане

На минувшей неделе в Армении был объявлен двухдневный траур.

По решению премьер-министра Армении Никола Пашиняна с 17 по 18 августа 2022 года в Республике Армения объявлен траур в связи с гибелью людей вследствие взрыва и последующего пожара на территории торгового центра «Сурмалу» в Ереване. По предварительным данным, площадь пожарно-спасательных работ составляет около 1 га. Трехэтажное здание (около 2889 кв. м) обрушилось. В результате поисково-спасательных работ обнаружены тела 16 человек.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования Премьер-министру Армении Глава государства выразил Премьер-министру Армении Николу Пашиняну и всему армянскому народу искренние соболезнования в связи с трагедией, а также передал слова глубокого сочувствия родственникам и близким погибших и пострадавших граждан.

Из-за вспышки COVID-19 в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) КНР выставка ЭКСПО Китай-Евразия была перенесена на сентябрь. VII ЭКСПО «Китай-Евразия» планировалось провести с 25 по 30 августа этого года в городе Урумчи. «Учитывая текущую ситуацию в области профилактики и борьбы с эпидемией, для того, чтобы обеспечить здоровье всех участников и эффективность выставки, VII ЭКСПО «Китай-Евразия перенесена на середину сентября 2022 года. Место проведения останется неизменным», - говорится в сообщении оргкомитета ЭКСПО.

В Казахстане в связи с летним купальным сезоном сообщается о множестве случаев спасения и гибели людей на воде. В рубрике «Происшествия» практически каждый день публикуется оперативная информация о несчастных случаях на воде.

А 10-летний мальчик Акмолинской области чуть не погиб, играя в футбол и наткнувшись головой на штырь. Уникальным случаем спасения ребенка поделился руководитель управления здравоохранения Нариман Сыздыков. По словам главы облздрава, после извлечения штыря глаз и мозг мальчика остались целыми, крупные сосуды не повреждены. Профессионально сработала команда в составе челюстно-лицевого хирурга Д. Федорова, ЛОР-врача Г. Жунусовой и нейрохирурга Н. Искакова. «Все это время мальчик находился в сознании. Он тоже настоящий герой», - поделился С. Сабыралиев. По словам главврача, на сегодня медики оценивают состояние ребенка как стабильное. Мальчик находится в отделении.

Коронавирус отступает в Казахстане

Коронавирус в Казахстане на минувшей неделе значительно ослабил свои позиции.

За прошедшие сутки зарегистрировано 740 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровели от коронавируса за сутки 572 человека в Казахстане.

Все регионы страны находятся в «зеленой зоне», ограничительные мероприятия по распространению коронавирусной инфекции ослаблены. Ношение масок в общественных местах, вакцинация и ревакцинация остаются по-прежнему актуальными требованиями дня.