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    19:13, 11 Август 2023 | GMT +6

    Встреча министров обороны Казахстана и Узбекистана прошла в Актау

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    Фото: gov.kz
    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В городе Актау руководители оборонных ведомств генерал-полковник Руслан Жаксылыков и генерал-лейтенант Баходир Курбанов посетили военные объекты Актауского гарнизона, где проходит второй этап совместного оперативно-тактического специального учения «Канжар-2023». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

    Стороны обсудили вопросы текущего состояния и перспективы двусторонних отношений в сфере боевой подготовки, военного образования и военно-патриотического воспитания.

    По мнению собеседников, совместное выполнение учебно-боевых задач на учениях позволяет добиться оперативности, слаженности действий штабов и подразделений, освоить новые формы и методы ведения боя.

    Министры обороны обеих стран отметили имеющийся потенциал сотрудничества в сфере военного образования.

    Генерал-полковник Руслан Жаксылыков поблагодарил коллегу за участие военного оркестра Вооруженных сил Узбекистана в Международном военно-музыкальном фестивале «Астана – мәдениет керуені» и представителей движения «Ватан таянчи» в военно-патриотическом сборе молодежи «Айбын-2023».

    В завершение встречи представители оборонных ведомств отметили планомерную реализацию достигнутых договоренностей и выразили уверенность в развитии и укреплении взаимовыгодного сотрудничества.



    Теги:
    Вооруженные силы Мангистауская область Армия Внешняя политика Казахстана Интеграция и партнерство
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