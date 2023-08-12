Встреча министров обороны Казахстана и Узбекистана прошла в Актау

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В городе Актау руководители оборонных ведомств генерал-полковник Руслан Жаксылыков и генерал-лейтенант Баходир Курбанов посетили военные объекты Актауского гарнизона, где проходит второй этап совместного оперативно-тактического специального учения «Канжар-2023». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

Стороны обсудили вопросы текущего состояния и перспективы двусторонних отношений в сфере боевой подготовки, военного образования и военно-патриотического воспитания.

По мнению собеседников, совместное выполнение учебно-боевых задач на учениях позволяет добиться оперативности, слаженности действий штабов и подразделений, освоить новые формы и методы ведения боя.

Министры обороны обеих стран отметили имеющийся потенциал сотрудничества в сфере военного образования.

Генерал-полковник Руслан Жаксылыков поблагодарил коллегу за участие военного оркестра Вооруженных сил Узбекистана в Международном военно-музыкальном фестивале «Астана – мәдениет керуені» и представителей движения «Ватан таянчи» в военно-патриотическом сборе молодежи «Айбын-2023».

В завершение встречи представители оборонных ведомств отметили планомерную реализацию достигнутых договоренностей и выразили уверенность в развитии и укреплении взаимовыгодного сотрудничества.