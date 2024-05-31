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    21:15, 30 Май 2024 | GMT +6

    Встреча министров обороны Казахстана и России состоялась в Алматы

    флаги Казахстана и России
    Фото: Минобороны РК

    Руководитель казахстанского оборонного ведомства встретился со российским коллегой, прибывшим для участия в заседании Совета министров обороны Организации Договора о коллективной безопасности. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Министеерства обороны РК.

    Генерал-полковник Руслан Жаксылыков поздравил с назначением Андрея Белоусова, для которого это первый визит в Казахстан в должности министра обороны.

    Стороны обсудили актуальные аспекты двустороннего военного сотрудничества, затронув вопросы подготовки кадров и проведения совместных мероприятий, включая учения в рамках Организации Договора о коллективной безопасности.

    Встреча министров обороны Казахстана и России состоялась в Алматы
    Фото: Минобороны РК

    Речь также шла о взаимодействии в рамках региональных организаций: в 2024 году Казахстан председательствует в ОДКБ и ШОС, а Россия – в СНГ. Стороны подчеркнули, что сотрудничество в межгосударственных объединениях способствует укреплению региональной безопасности. Его практическая реализация осуществляется в том числе и в рамках многосторонних учений. 

    Генерал-полковник Руслан Жаксылыков проинформировал Андрея Белоусова о проведении в июле  на западе Казахстана учения «Бірлестік». По его замыслу воинские контингенты Азербайджана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана совместно отработают учебно-боевые задачи, связанные с локализацией вооруженного конфликта и противодействием незаконным формированиям.

    По итогам встречи руководители оборонных ведомств выразили заинтересованность в продолжении многопланового взаимодействия.

    Встреча министров обороны Казахстана и России состоялась в Алматы
    Фото: Минобороны РК
    Встреча министров обороны Казахстана и России состоялась в Алматы
    Фото: Минобороны РК

     

    Теги:
    ОДКБ Армия Регионы Казахстана Регионы Минобороны РК Алматы Внешняя политика Казахстана Россия Интеграция и партнерство
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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