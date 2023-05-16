Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Интеграция и партнерство

Встреча лидеров стран Центральной Азии и КНР в Сиане будет носить эпохальный характер – эксперт

Автор:  
Гульмира Абдрахманова
16 Мая 2023, 17:26
Встреча лидеров стран Центральной Азии и КНР в Сиане будет носить эпохальный характер – эксперт

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ – В Бишкеке состоялся круглый стол, на котором кыргызские эксперты обсудили перспективы укрепления сотрудничества Китая со странами Центральной Азии в преддверии проведения 18-19 мая в Сиане саммита «Китай - Центральная Азия», передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Известный политолог Кыргызстана Бакыт Бакетаев в своем выступлении отметил, что мир сейчас повернулся на Восток, все страны мира изучают политику Китая. По его мнению, для проведения встречи формата «5+1» назрело время.

photo

«Объединение пяти среднеазиатских государств даст возможность поднять взаимовыгодное сотрудничество с Китаем на другую высоту. Возможно, синергия стран Центральной Азии породит более активные интеграционные вопросы в сфере политического, экономического, культурного и другого сотрудничества», - прокомментировал спикер.

В ходе обсуждения темы углубления сотрудничества ЦА с Китаем, экспертом Эдилом Марлис уулу отмечена высокая роль президентов Казахстана Касым-Жомарта Токаева и Узбекистана Шафката Мирзиеева, как двух крупнейших экономик Центральной Азии, в миролюбивой политике сближения с ближайшими соседями, в частности Китайской Народной Республики, и поддержания хорошего уровня взаимовыгодных взаимоотношений.

photo

По мнению политолога Марса Сариева, встреча лидеров государств Центральной Азии и КНР в Сиане будет носить эпохальный характер, который будет свидетельствовать о смене политической картины в мире.

«Хотелось бы, чтобы новый формат сотрудничества «Китай - Средняя Азия» получил новый толчок развития, - пожелал эксперт Марс Сариев.

В свою очередь, кыргызский политолог Денис Бердаков считает, что формат встречи «ЦА-Китай» дает возможность всем странам региона объединиться.

«Формат встречи является вторым шагом по созданию Великого Шелкового пути №2. Появляется новая возможность для всех экономик стран Центрально-Азиатского региона. Очевидно, что Центральная Азия будет меняться. Во-первых, она становится единой, по факту того, что попадает в гигантский проект по перемещению потока товаров и услуг из КНР в Турцию, Россию и частично Европу. Регион становится путем, на котором будет создаваться промышленность, развиваться новый вид туризма и аграрное сельское хозяйство в промышленных масштабах. Все это меняет социально-экономическую структуру общества всех государств региона. У нас большие перспективы, главное всем странам ЦА не ввязываться в междоусобные, гражданские или межконфессиональные конфликты. Сейчас имеются все предпосылки, чтобы объединиться», - заключил эксперт.


photo
photo
photo

Центральная Азия   Китай   Кыргызстан  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Глава государства принял призеров чемпионата мира по боксу
Глава государства принял призеров чемпионата мира по боксу
На границе Таджикистана и Афганистана произошло землетрясение
На границе Таджикистана и Афганистана произошло землетрясение
Барс vs Coca-Cola: автор мурала прокомментировал возмущение алматинцев
Барс vs Coca-Cola: автор мурала прокомментировал возмущение алматинцев
Финансовые нарушения на 46 млрд тенге установлены в РК с начала года
Финансовые нарушения на 46 млрд тенге установлены в РК с начала года
Боксер из Казахстана поднялся в рейтинге IBF после победы нокаутом
Боксер из Казахстана поднялся в рейтинге IBF после победы нокаутом
Вопрос снижения пенсионного возраста шахтерам прокомментировала министр труда
Вопрос снижения пенсионного возраста шахтерам прокомментировала министр труда
Фейк: у казахстанцев, не имеющих квартир и машин, будут отбирать детей
Фейк: у казахстанцев, не имеющих квартир и машин, будут отбирать детей
40 казахстанских компаний принимают участие в торгово-экономической миссии в Сиане
40 казахстанских компаний принимают участие в торгово-экономической миссии в Сиане
Казахстанские медиапродюсеры рассказали о развитии креативной индустрии в стране
Казахстанские медиапродюсеры рассказали о развитии креативной индустрии в стране