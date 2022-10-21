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Встреча казахстанских дипломатов и студентов состоялась в Бельгии

Автор:  
Арнур Рахимбеков
21 Октября 2022, 23:23
Встреча казахстанских дипломатов и студентов состоялась в Бельгии

БЕЛЬГИЯ. КАЗИНФОРМ - В Посольстве РК в Бельгии состоялась встреча посла Маргулана Баймухана с казахстанскими студентами, обучающимися в ведущих бельгийских университетах, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

На встречу с главой дипмиссии пришли порядка 30-40 казахстанцев, которые в этом году поступили либо продолжают учебу в передовых университетах Бельгии.

Приветствуя молодых соотечественников, Посол Казахстана Маргулан Баймухан тепло поздравил их с началом обучения в ведущих вузах Бельгии, среди которых Левенский католический университет (KU Leuven), входящий в семьдесят лучших университетов мира, Свободный университет Брюсселя, университеты Льежа, Антверпена и другие.

М.Баймухан обсудил с молодыми людьми их процесс адаптации в стране, учебу, дальнейшие карьерные перспективы.

Кроме того, казахстанский дипломат рассказал студентам о значении Дня Республики как общенационального праздника. Говоря о предстоящем празднике, глава дипмиссии подчеркнул высокое значение Декларации о государственном суверенитете Казахстана, принятой 25 октября 1990 года и заложившей твердые основы для подготовки нашей страны к полной независимости.

По его словам, благодаря историческим решениям того времени будущие поколения казахстанцев имеют возможности для беспрепятственного общения со внешним миром, получения образования в лучших мировых университетах, реализации своего потенциала в самых различных сферах развития современного общества.

В этой связи День Республики, восстановленный по инициативе Главы Казахстана К.Токаева как национальный праздник, вновь признан датой, призванной объединить казахстанцев вокруг общих ценностей независимости, верховенства права и демократии.

В данном контексте соотечественникам были предоставлены необходимые сведения о порядке регистрации граждан в списках избирателей на участках при дипломатических представительствах страны и процедуре голосования за рубежом на внеочередных выборах Президента Республики Казахстан, назначенных на 20 ноября.

Участники встречи также обсудили планы по проведению казахстанских мероприятий в Бельгии, возможностях расширения международного научно-образовательного сотрудничества, прохождения производственных практик и стажировок на базе казахстанских и бельгийских компаний и организаций.

Как прокомментировал МИА «Казинформ» студент университета ULB Алижан Мухаметулы, состоявшаяся встреча в Посольстве была для него полезной и важной.

По его мнению, подобные мероприятия дают молодым казахстанцам хорошую возможность познакомиться друг с другом, установить дружеские контакты, которые могут оказаться для них полезными в учебе и жизни.

А.Мухаметулы рассказал, что среди бельгийцев и других иностранцев Казахстан сегодня является узнаваемой с положительной стороны страной.

«Когда многие мои иностранные знакомые и друзья узнают о Казахстане, им становится очень интересно, они хотят побольше узнать о нашей стране, приехать к нам, попробовать блюда казахской кухни, посмотреть природу и жизнь казахстанцев», - сказал Алижан Мухаметулы.

«Также иностранцев впечатляет наша внешность и культура. Я считаю, что каждый из нас является «лицом Казахстана» за рубежом. Быть казахом за границей значит вести себя достойно и подобающе. Ведь по нам определяется вся страна в глазах иностранцев. К примеру, в нашем университете нас, казахстанцев – трое, и по нам могут судить по всей нашей стране. Поэтому мы стараемся вести себя адекватно, презентабельно, чтобы поддерживать хорошее впечатление о нашей Родине. Я лично собираюсь отучиться в университете Бельгии, и дальше работать у нас в стране, в Казахстане», - сказал Алижан.

Говоря о предстоящих выборах Президента РК, А.Мухаметулы подчеркнул, что каждый выбор, голос будет важен. И именно со студенческой жизни начинается политическая жизнь гражданина Казахстана и любой страны.


МИД РК   Образование   Бельгия   Молодежь  
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