Встреча Касым-Жомарта Токаева и Си Цзиньпина прошла в позитивном ключе - эксперт

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Эксперт Института мировой экономики и политики Ерсултан Жансейтов обозначил главные вопросы, которые обсудили Президент Казахстана и Председатель Китайской Народной Республики в рамках сегодняшней встречи в Акорде, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Это очень яркий знак, что председатель КНР за 2,5 года после пандемии прибыл в Казахстан. По имеющимся данным, могу сказать, что встреча с Президентом Касым-Жомартом Токаевым прошла в позитивном ключе. Исполнилось 30 лет с момента установления дипломатических отношений между странами. Об этом говорили и стороны. Касательно встречи, я бы хотел обратить внимание на вопросы по трансграничным водным ресурсам. Это говорит о том, что по данному вопросу есть определенные продвижения. Это ключевой момент для Казахстана и хороший сигнал», - сказал эксперт корреспонденту агентства МИА «Казинформ».

Также немаловажными, по словам Ерсултана Жансейтова, остаются переговоры по Транскаспийскому транспортному маршруту.

«Можно ожидать инвестиции Китая в транспортную инфраструктуру, в частности, в инфраструктуру таких портов, как Актау и Курык, возможно и в инфраструктуру железной дороги и КПП на границе с Китаем. Это открывает для Казахстана новые возможности», - считает он.

«Нужно еще отметить, что председатель КНР особо подчеркнул вопросы обеспечения безопасности. Это было так же сказано в статье Си Цзиньпина, опубликованной в газете «Казахстанская правда». Целый абзац посвящен данной теме», - добавил эксперт ИМЭП.

По словам Ерсултана Жансейтова, нужно дождаться итогов встречи глав государств. По итогам переговоров планируется подписание ряда двусторонних документов.

«Можно отметить, что регион Центральной Азии, в частности Казахстан будет теперь играть большое значение во внешней политике Китая. Следует ожидать больше инвестиций. В двусторонних отношениях с Китаем теперь должны будут выстраивать свою новую стратегию и политику общенационального характера, чтобы отстаивать свои прагматичные национальные интересы», - прокомментировал Ерсултан Жансейтов.

Ранее в Акорде Президент РК Касым-Жомарт Токаев встретился с Председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином, который прибыл в Казахстан с государственным визитом. Главы государств провели встречу в Акорде. Касым-Жомарт Токаев подписал Указ о награждении Председателя КНР орденом «Алтын Қыран».

















Фото: akorda.kz