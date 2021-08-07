Встреча глав стран ЦА знаменует качественно новый этап в развитии регионального сотрудничества - Дархан Кыдырали

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Международной Тюркской академии Дархан Кыдырали выступил с заявлением по итогам Консультативной встречи глав государств Центральной Азии, состоявшейся 6 августа в Туркменистане, передает МИА «Казинформ».

«Состоявшаяся встреча глав государств Центральной Азии знаменует собой качественно новый этап в развитии регионального сотрудничества. Как показывает опыт, наши совместные усилия способны действенно влиять на решение глобальных и региональных проблем.

В контексте целей и задач Международной Тюркской академии следует подчеркнуть, что в совместном Заявлении глав государств выражена заинтересованность в развитии всестороннего сотрудничества, включая сферы науки и образования, сделан акцент на решающей роли культурно-гуманитарного взаимодействия в дальнейшем сближении наших братских стран, научной интеграции и «научной дипломатии».

Отдельно следует отметить инициативу глав государств о создании Центральноазиатского форума культурного диалога «Центральная Азия: общая история и общее будущее», который должен стать единой площадкой для культурно-гуманитарного и научного обмена. Особая роль в этом стратегически важном деле отводится молодежи.

Высоко оценивая и поддерживая инициативу Глав государств Центральной Азии, Тюркская академия готова реализовывать конкретные научно-исследовательские и гуманитарные проекты в русле обозначенных задач, в т.ч. изучении обшей истории, активно участвовать в плодотворном и конструктивном решении общих для братских стран вопросов, обозначенных в Совместном заявлении лидеров стран региона.

Мы уверены, что данный документ займет свое место в истории как отражающий укрепление многостороннего и широкого сотрудничества стран региона, единства и сплоченности между родственными народами, обеспечивающий прочный фундамент и незыблемость наших будущих связей».



