Встреча глав спецслужб Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана состоялась в Фергане

В Фергане 6 мая прошла встреча зампредседателя кабмина — председателя Госкомитета национальной безопасности КР Камчыбека Ташиева, председателя Госкомитета нацбезопасности Таджикистана Саймумина Ятимова и председателя Службы госбезопасности Узбекистана Абдусалома Азизова, на которой обсуждался весь комплекс проблем обеспечения региональной безопасности, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

По данным пресс-центра ГКНБ КР, в ходе переговоров стороны в открытой и доверительной форме обменялись мнениями по состоянию и перспективам взаимодействия по таким актуальным направлениям, как борьба с терроризмом, экстремизмом, наркотрафиком, незаконной миграцией, контрабандой и другими угрозами и вызовами трансграничного характера. Затронуты вопросы приграничного сотрудничества и в целом создания благоприятных условий для развития добрососедских отношений между государствами сторон.

В ходе диалога в конструктивном ключе рассмотрены пункты повестки, касающиеся делимитации государственных границ между Кыргызстаном и Таджикистаном, а также вопросы демаркации границ между Узбекистаном и Кыргызстаном.

— Участники встречи достигли договоренностей об ускорении процессов делимитации кыргызско-таджикской и демаркации узбекско-кыргызской государственных границ и определили практические меры для решения данных вопросов на основе учета взаимных интересов сторон, — говорится в сообщении.

По итогам переговоров даны конкретные поручения членам кыргызско-таджикской межправительственной комиссии по согласованию оставшихся участков границы, а также подготовке и подписанию соответствующего двустороннего договора.