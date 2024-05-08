РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:40, 08 Май 2024 | GMT +6

    Встреча глав спецслужб Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана состоялась в Фергане

    Встреча глав спецслужб Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана состоялась в Фергане
    Фото: НИАТ «Ховар»

    В Фергане 6 мая прошла встреча зампредседателя кабмина — председателя Госкомитета национальной безопасности КР Камчыбека Ташиева, председателя Госкомитета нацбезопасности Таджикистана Саймумина Ятимова и председателя Службы госбезопасности Узбекистана Абдусалома Азизова, на которой обсуждался весь комплекс проблем обеспечения региональной безопасности, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    По данным пресс-центра ГКНБ КР, в ходе переговоров стороны в открытой и доверительной форме обменялись мнениями по состоянию и перспективам взаимодействия по таким актуальным направлениям, как борьба с терроризмом, экстремизмом, наркотрафиком, незаконной миграцией, контрабандой и другими угрозами и вызовами трансграничного характера. Затронуты вопросы приграничного сотрудничества и в целом создания благоприятных условий для развития добрососедских отношений между государствами сторон.

    В ходе диалога в конструктивном ключе рассмотрены пункты повестки, касающиеся делимитации государственных границ между Кыргызстаном и Таджикистаном, а также вопросы демаркации границ между Узбекистаном и Кыргызстаном.

    — Участники встречи достигли договоренностей об ускорении процессов делимитации кыргызско-таджикской и демаркации узбекско-кыргызской государственных границ и определили практические меры для решения данных вопросов на основе учета взаимных интересов сторон, — говорится в сообщении.

    По итогам переговоров даны конкретные поручения членам кыргызско-таджикской межправительственной комиссии по согласованию оставшихся участков границы, а также подготовке и подписанию соответствующего двустороннего договора.

    Теги:
    Узбекистан Кыргызстан Таджикистан Мировые новости Международные отношения Центральная Азия
    Гульмира Абдрахманова
    Автор
    Гульмира Абдрахманова
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!