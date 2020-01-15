Встреча глав правительств ШОС впервые состоится в Индии
ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Заседание глав правительств стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) впервые пройдет осенью этого года в Индии. Об этом сегодня в рамках проходящей в Нью-Дели международной конференции «Диалог Райсина» сообщил генеральный секретарь ШОС Владимир Норов, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«В этом году Индия впервые председательствует во втором по значимости органе ШОС – Совете глав правительств, следующее заседание которого состоится в Индии осенью», - проинформировал В. Норов.
При этом генсек отметил, что встрече глав правительств организации будут предшествовать министерские и экспертные встречи. Также в Индии пройдет первое заседание Консорциума аналитических центров по экономическим вопросам.
«Консорциум призван объединить усилия научно-исследовательских учреждений стран организации по выработке предложений для укрепления торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества», - подчеркнул он.
Декларация о создании ШОС была подписана в Шанхае в июне 2001 года шестью государствами: Казахстаном, Кыргызстаном, Китаем, Россией, Таджикистаном и Узбекистаном. В 2017 году в столице Казахстана статус государства-члена организации был предоставлен Индии и Пакистану.
На сегодня заявки на вступление в ШОС в том или ином качестве (на статус наблюдателя/партнера по диалогу) поступили от 12 стран – Бангладеш, Саудовская Аравия, Сирия, Египет, Израиль, Мальдивы, Украина, Ирак, Вьетнам, Бахрейн, Катар и ОАЭ.
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