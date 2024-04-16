Встреча глав МИД Центральной Азии и арабских стран Персидского залива прошла в Ташкенте

В Ташкенте состоялась вторая министерская встреча в формате диалоговой площадки «Центральная Азия — Совет сотрудничества арабских государств Залива (ССАГЗ)», передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

Делегацию нашей страны возглавил заместитель министра иностранных дел Алибек Бакаев. В ходе мероприятия страны Центральной Азии и ССАГЗ обсудили состояние и перспективы межрегионального взаимодействия, а также актуальные вопросы международной повестки дня.

Фото: МИД РК

В своем выступлении казахстанский дипломат, отметив огромный потенциал данной диалоговой площадки, внес конкретные предложения по наращиванию сотрудничества в торгово-экономической, культурно-гуманитарной и научно-технологической областях.

— Сотрудничество между нашими странами имеет глубокую историю. Поэтому диалог «Центральная Азия — Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива» представляет особый интерес. Это рассматривается казахстанской стороной как международная площадка для укрепления сотрудничества, обсуждения актуальных вопросов международной и региональной повестки дня, а также поиска эффективных способов наращивания связей в различных сферах. Несмотря на усиление глобальных и региональных рисков, регион Центральной Азии демонстрирует свою устойчивость и рационально использует свой потенциал для дальнейшего роста и развития, — отметил Алибек Бакаев.

В данном контексте вице-министр подчеркнул важность укрепления торговых отношений между двумя регионами и пригласил государства Залива принять активное участие в реализации совместных инвестиционных проектов в Казахстане и других странах Центральной Азии.

Фото: МИД РК

Кроме того, главой делегации РК были озвучены такие казахстанские инициативы, как расширение деятельности Исламской организации по продовольственной безопасности, использование потенциала Международного технопарка IT-стартапов «Astana Hub» и организация пятых Всемирных игр кочевников в Казахстане в сентябре этого года.

По итогам встречи было принято Совместное заявление, нацеленное на укрепление всестороннего взаимодействия в ключевых сферах между странами двух регионов.

Следует отметить, что диалоговая площадка «Центральная Азия — ССАГЗ» была запущена в 2022 году. Первая министерская встреча состоялась в сентябре 2022 года в столице Саудовской Аравии город Эр-Рияд, а первый Саммит данной платформы прошел в июле 2023 года в городе Джидда, в котором принял участие Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.