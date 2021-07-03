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    23:55, 02 Июль 2021 | GMT +6

    Встреча друга из армии закончилась штрафами для водителей и пассажиров в Атырау

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В Атырау встреча друга из армии закончилась штрафами для водителей Lexus RX, Nissan Primera, «ВАЗ 2110» и их пассажиров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В Атырау полицейскими были остановлены три автомашины, пассажиры которых ехали, высунув головы из окон и люка автомобилей. Как пояснили водители, таким образом они выражали свою радость по случаю возвращения из армии товарища. Тем самым нарушив правила дорожного движения», - сообщили в пресс-службе департамента полиции области.

    В отношении трех водителей составлены административные протоколы по части 2 статьи 593 КоАП РК ( « Несоблюдение правил пользования ремнями безопасности « ), на каждого наложен штраф в размере 14 585 тенге.

    Кроме того, в отношении троих пассажиров 18-19 лет, которые во время движения автомобиля высунули головы из окна и люка авто, составлены административные протоколы по части 1 статьи 615 КоАП РК ( « Невыполнение пешеходами и иными участниками дорожного движения требований правил дорожного движения « ), каждого оштрафовали на 5 834 тенге.


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    Атырауская область Происшествия
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