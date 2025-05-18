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    05:03, 18 Май 2025 | GMT +5

    В столице Боливии прошел марш в поддержку бывшего президента страны

    Полиция Боливии применила газ для разгона митинга в поддержку бывшего президента Эво Моралеса, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Боливия
    Фото: x.com/JuanfranTorres

    В столице Боливии Ла-Пасе прошел марш в поддержку бывшего президента страны Эво Моралеса. Сторонники политика выступили с требованием зарегистрировать его кандидатом на предстоящих президентских выборах.

    По данным Reuters, сотни сторонников Моралеса собрались у здания избирательного суда Боливии, выражая протест против действующего правительства. В ответ полиция применила слезоточивый газ и использовала шары с краской для разгона демонстрантов.

    Командующий полицией Ла-Паса Хуан Руссо заявил, что участники акции использовали петарды и бросали камни в сотрудников правоохранительных органов. В результате столкновений пострадали два полицейских, журналист и один из местных торговцев.

    Эво Моралес занимал пост президента Боливии с 2006 года. В 2019 году он был избран на четвертый срок, но вскоре ушел в отставку на фоне массовых протестов. После этого Министерство юстиции Боливии выдало ордер на его арест, и политик покинул страну. Он вернулся в Боливию в 2020 году после прихода к власти его сторонника Луиса Арсе.

    Теги:
    Протесты в мире Мировые новости
    Адиль Саптаев
    Адиль Саптаев
    Автор
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