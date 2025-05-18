В столице Боливии прошел марш в поддержку бывшего президента страны

В столице Боливии Ла-Пасе прошел марш в поддержку бывшего президента страны Эво Моралеса. Сторонники политика выступили с требованием зарегистрировать его кандидатом на предстоящих президентских выборах.

По данным Reuters, сотни сторонников Моралеса собрались у здания избирательного суда Боливии, выражая протест против действующего правительства. В ответ полиция применила слезоточивый газ и использовала шары с краской для разгона демонстрантов.

Командующий полицией Ла-Паса Хуан Руссо заявил, что участники акции использовали петарды и бросали камни в сотрудников правоохранительных органов. В результате столкновений пострадали два полицейских, журналист и один из местных торговцев.

Bolivia: Con sus propios recursos cerca de 400 mil personas llegan en caravanas apoyando a Evo Morales pic.twitter.com/0Ow8DbZVnT — J C (@JOTACE7777) May 16, 2025

Эво Моралес занимал пост президента Боливии с 2006 года. В 2019 году он был избран на четвертый срок, но вскоре ушел в отставку на фоне массовых протестов. После этого Министерство юстиции Боливии выдало ордер на его арест, и политик покинул страну. Он вернулся в Боливию в 2020 году после прихода к власти его сторонника Луиса Арсе.