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Встать на консульский учет находящихся за рубежом казахстанцев призывают в МИД РК

27 Февраля 2023, 18:02
Встать на консульский учет находящихся за рубежом казахстанцев призывают в МИД РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров призвал казахстанцев за рубежом встать на консульский учет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы не знаем, какое количество (казахстанцев, прим. ред.) находится на территории Турции. После землетрясения многие могли выехать. Основные аэропорты и авиакомпании Турции и Казахстана работают, они могли улететь в любую страну. Статистики сколько граждан Казахстана находится в Турции у нас нет. Еще раз призываем встать на консульский учет», - сказал Айбек Смадияров на брифинге в МИД.

Как уточнил спикер, если их имен не будет в списках, у них не будет возможности проголосовать на предстоящих выборах депутатов.

«Так как эти участки находятся за рубежом, мы отправляем туда ограниченное количество бюллетеней. Мы не можем отправлять их тысячами. Во время прошлых выборов так и было: приходят туристы, которые не заявлялись, и начали возмущаться, что им не дают проголосовать», - добавил Айбек Смадияров.

Ранее генеральное консульство Казахстана в Стамбуле уже обращалось к соотечественникам, находящимся в Турции, с просьбой встать на консульский учет. Учетные данные будут использовать исключительно для обеспечения прав и законных интересов, а также безопасности самих граждан. В случае возникновения чрезвычайной ситуации сведения о местонахождении граждан позволят установить с ними экстренную связь.


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