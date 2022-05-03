Встал вопрос сохранения уровня зарплат в КТЖ из-за сокращения транзита грузов через РФ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Транзит грузоперевозок через Россию упал на 43%. Об этом сообщил председатель правления АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» Нурлан Сауранбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По заработной плате производственному персоналу на 66% практически подняли. То есть, если фонд заработной платы будет удержан на этом уровне, то это будет неплохо. Вопрос в том, что этот фонд оплаты мы сейчас выдерживаем сами. Но из фонда оплаты труда 2/3 у нас компенсируется за счет транзита. Из-за ситуации, которая складывается, транзит через Россию упал на 43%, соответственно, доходная часть у нас падает. По финансированию заработной платы у нас будет возникать вопрос. Мы будем обращаться в Правительство и стараться изыскивать внутренние ресурсы для того, чтобы поддерживать уровень заработной платы», - сказал Нурлан Сауранбаев, отвечая на вопросы в ходе совещания по реализации комплексного плана «Программы повышения доходов населения до 2025 года».

Глава КТЖ заявил, что примерно около 90 млрд тенге планируется запросить у государства на эти цели.

«Более 300 млрд тенге мы выдаем заработную плату. Из них 111 млрд в тарифе сидит, а 200 млрд мы берем из производственной деятельности, прибыли, в том числе, с транзита. Мы компенсируем за счет транзита. Правительство нам позволяет брать. Сейчас, если объем транзита снизится, то мы на объем снижения будем просить деньги. Примерно на 90 млрд рассчитываем», - резюмировал Нурлан Сауранбаев.