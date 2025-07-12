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    15:44, 12 Июль 2025 | GMT +5

    В США зафиксировали смерть от легочной чумы

    Медики в штате Аризона зафиксировали смерть пациента от легочной чумы. Об этом сообщила служба здравоохранения округа Коконино, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

    больница
    Фото: pixabay.com

    «Представители службы здравоохранения и социального обеспечения округа Коконино 11 июля 2025 года получили результаты [анализов] и подтвердили, что житель округа умер от легочной чумы — тяжелой инфекции легких, вызываемой бактерией Yersinia pestis (чумная палочка — прим. ТАСС)», — указывается в сообщении службы на странице в Facebook.

    Отмечается, что в округе это первый с 2007 года случай смерти человека от данного заболевания. Информации о личности умершего не приводится.

    Легочная чума является наиболее тяжелой и наименее распространенной формой этого заболевания и сопровождается поражением органов дыхания.

    Теги:
    Мировые новости США
    Ринат Дусумов
    Ринат Дусумов
    Автор
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