В США зафиксировали смерть от легочной чумы

«Представители службы здравоохранения и социального обеспечения округа Коконино 11 июля 2025 года получили результаты [анализов] и подтвердили, что житель округа умер от легочной чумы — тяжелой инфекции легких, вызываемой бактерией Yersinia pestis (чумная палочка — прим. ТАСС)», — указывается в сообщении службы на странице в Facebook.

Отмечается, что в округе это первый с 2007 года случай смерти человека от данного заболевания. Информации о личности умершего не приводится.

Легочная чума является наиболее тяжелой и наименее распространенной формой этого заболевания и сопровождается поражением органов дыхания.