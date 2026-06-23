В США полиция застрелила годовалого ребенка у супермаркета

В американском штате Миссисипи полицейские застрелили годовалого мальчика Кохена Уайли на парковке Walmart, передает Kazinform со ссылкой на Associated Press.

Предполагается, что полицейских вызвали по сообщению о краже упаковки подгузников. Трагедия вызвала волну возмущения, а семья погибшего требует обнародовать видеозаписи инцидента.

Все началось 14 июня на парковке Walmart в городе Сенатобия. Ребенок находился в машине вместе с матерью и еще одной женщиной, когда туда прибыли полицейские по сообщению о возможной краже. Мать мальчика утверждает, что ее подруга несла упаковку подгузников, которую та оплатила

Версии сторон о том, что произошло дальше, расходятся. Семья настаивает: машина уже покидала парковку, когда полицейские открыли огонь. Офицеры утверждают, что автомобиль двигался в их сторону и едва не сбил одного из них. В результате стрельбы Кохен погиб, вторая женщина получила тяжелые ранения.

— Я видела, как мой малыш сделал первый вдох, и я видела, как он сделал последний, — сказала на пресс-конференции мать ребенка Веллезия Уайли.

Интересы семьи представляет правозащитный адвокат Бен Крамп. Он потребовал опубликовать записи с нательных камер полицейских, видеорегистраторов патрульных автомобилей и камер наблюдения Walmart.

— Если это правда — докажите. Чем дольше вы тянете с публикацией видео, тем меньше вам доверяют, — заявил Крамп.

Бюро расследований Миссисипи, ведущее дело, отказалось сообщить, какие видеоматериалы имеются у следствия и будут ли они обнародованы, отметив лишь, что расследование ведется в приоритетном порядке.

Крамп также усомнился в обоснованности действий полицейских, указав, что офицеры могли просто записать номерной знак и отпустить автомобиль.

— Их вызвали из-за пачки подгузников, а семья теперь хоронит ребенка. Это нельзя назвать разумными действиями полиции, — подчеркнул адвокат.

Семья намерена провести независимую судебно-медицинскую экспертизу. По словам Крампа, траектория пуль поможет установить, стрелял ли офицер спереди или сбоку от автомобиля — а значит, и то, существовала ли реальная угроза его жизни.

Эксперт по вопросам полицейской деятельности, преподаватель Университета Южной Каролины Иэн Адамс ранее заявил, что стрельба по движущемуся транспортному средству — «крайне плохая идея, которой следует избегать практически любой ценой», поскольку создает серьезную угрозу для пассажиров и окружающих.