31 Мая 2022 20:15

Вспышку гепатита «А» зафиксировали в США и Канаде

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Вирус гепатита А в США и Канаде распространился из-за зараженной органической клубники, которую продавали в период с 5 марта по 25 апреля, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на телекомпанию «Al Jazeera».

Фрукты продавались по всей стране под торговой маркой «FreshKampo», говорится в заявлении Управления по контролю за продуктами и лекарствами США.

В США зарегистрировано 17 случаев заражения с 12 госпитализациями. В Канаде зарегистрировано 10 случаев заражения, четыре инцидента - в Альберте и шесть - в Саскачеване. В Соединенных Штатах по меньшей мере 15 случаев выявлено в штате Калифорния.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов заявило, что фрукты продавались по меньшей мере в 9 продуктовых сетях, включая Trader Joe's и Walmart. Агентство общественного здравоохранения Канады (PHAC) заявило, что ягоды продавались с 5 по 9 марта в магазинах в Саскачеване и Альберте и уже не реализуются в Канаде.

«Люди, которые купили свежую клубнику, а затем заморозили ее для последующего употребления, не должны ее есть. Ее следует выбросить», - заявили представители управления по санитарному контролю.

Гепатит А - заразный вирус, вызывающий воспаление печени. Заболевание тесно связано с плохими санитарными условиями или нарушением правил личной гигиены.

По оценкам ВОЗ, в 2016 году от этого заболевания умерло 7 134 человека (что составляет 0,5% смертности от вирусного гепатита). В отличие от других типов гепатита, гепатит А не приводит к хроническим заболеваниям.