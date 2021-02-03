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Вспышки птичьего гриппа зафиксированы в Чехии, Южной Корее и Китае

Автор:  
Татьяна Кудренок
3 Февраля 2021, 11:44
Вспышки птичьего гриппа зафиксированы в Чехии, Южной Корее и Китае

ПРАГА. КАЗИНФОРМ – Вспышки высокопатогенного штамма птичьего гриппа были зафиксированы за последнее время в ряде стран. Например, в Чехии вспышка была зарегистрирована в небольших фермерских хозяйствах региона Центральная Богемия, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Чешкое радио.

Еще неделю назад агентство Reuters сообщило о первой вспышке H5N8 на небольшой ферме в южной части страны, в результате которой погибли 30 голов. По данным Государственной ветеринарной администрации Чехии, вспышка произошла в 99 км к югу от чешской столицы, Праги, в местах обитания диких птиц.

Об аналогичных вспышках птичьего гриппа сообщают также СМИ Южной Кореи и Китая.

Сегодня Министерство сельского хозяйства Южной Кореи сообщило о том, что расследует еще один предполагаемый случай высокопатогенного птичьего гриппа. По данным министерства, общее количество случаев птичьего гриппа в стране достигло 84, передает Yonhap .

Последний случай смертельного штамма птичьего гриппа H5N8 произошел на утиной ферме в Чхунджу, в 147 км к югу от Сеула. На ферме выращивали 7 000 птиц. Стоит отметить, что Южная Корея сообщила о первом за последние три года случае птичьего гриппа на фермах еще в ноябре 2020 года.

Что касается вспышки птичьего гриппа в Китае, в понедельник Пекин сообщил о случаях птичьего гриппа H5N8 в парке, сообщает Xinhua . Министерство сельского хозяйства и сельских районов страны сообщило, что высокопатогенный птичий грипп был обнаружен среди диких лебедей в Старом летнем дворце или «Юаньминъюань» в Пекине. По данным министерства, на данный момент три диких лебедя заражены и трое умерли.

Местные власти задействовали механизм реагирования на чрезвычайные ситуации, стерилизовали окружающую среду и безопасно утилизировали всех мертвых диких птиц.

H5N8 - это подтип вируса гриппа A (иногда называемый вирусом птичьего гриппа). Хотя H5N8 представляет небольшой риск для людей, он смертелен для диких птиц и домашней птицы.

Все три страны опасаются, что он может распространить на другие регионы и привести к падежу домашней птицы.


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