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Вспышки омикрон-штамма COVID-19 произошли в четырех провинциях Китая

16 Января 2022 00:40
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Вспышки омикрон-штамма COVID-19 произошли в четырех провинциях Китая

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – В городе Чжухай провинции Гуандун на юге Китая зафиксирована локальная вспышка омикрон-штамма COVID-19. Об этом сообщает муниципальный центр по контролю и профилактике заболеваний, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

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В ходе общегородского тестирования в г. Чжухай и его окрестностях выявлено семь случаев заражения омикрон-штаммом коронавируса. В пятницу власти г. Чжухай отменили все авиарейсы в Пекин.

Крупные китайские мегаполисы Гуанчжоу, Шэньчжэнь и специальный административный район Аомэнь (Макао) приостановили транспортное сообщение с г. Чжухай.

Начиная с января текущего года, в ряде регионов Китая произошли локальные вспышки омикрон-штамма COVID-19, в их числе: провинции Гуандун, Ляонин, Хэнань и город центрального подчинения Тяньцзинь.

На этом фоне и в связи с предстоящими зимними Олимпийскими играми власти Пекина ужесточают меры по противодействию коронавирусной инфекции.

По данным Госкомитета по делам здравоохранения, в пятницу в материковом Китае зарегистрировано 104 локальных случаев заболевания COVID-19.


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#Здравоохранение   #Китай   #Коронавирус в мире   #Мировые новости   #Омикрон  
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Автор:

Руслан Сулейменов

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