Вспышка вируса в КНР пока не вызывает глобального беспокойства – ВОЗ

ПЕКИН. KYODO - КАЗИНФОРМ - Всемирная организация здравоохранения заявила, что вспышка нового коронавируса требует срочных контрмер, но еще не является чрезвычайной ситуацией глобального значения. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на японское информационное агентство «Kyodo».

После двухдневного экстренного совещания в Женеве генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебреес заявил на пресс-конференции, что вспышка заболевания еще не является глобальной чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения.

По словам главы консультативного комитета по чрезвычайным ситуациям ВОЗ Дидье Хуссена, «слишком рано» объявлять чрезвычайную ситуацию в системе общественного здравоохранения, имеющей международное значение.

Он также отметил, что за пределами Китая было зарегистрировано лишь небольшое число случаев. При этом, китайские власти принимают все необходимые меры, такие как изоляция Уханя - города в центральном Китае, который является эпицентром возникновения вспышки вируса.

Однако страны-участницы разделились во мнениях относительно этого вопроса. Тем не менее, члены комитета по чрезвычайным ситуациям согласились с остротой ситуации и, вероятно, встретятся снова в течение нескольких дней, чтобы изучить ситуацию дальше.

Новый вирус быстро распространяется, отмечает источник. 25 человек погибли в Китае и сотни инфицированы. Случаи заболевания были зарегистрированы также в нескольких странах Азии и в США.