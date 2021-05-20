Вспышка птичьего гриппа зафиксирована в Китае
ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Вспышка птичьего гриппа H5N8 зафиксирована в городе Нагчу в Тибетском автономном районе на юго-западе Китая. Об этом в среду вечером сообщило Министерство сельского хозяйства и сельских дел КНР, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».
Высокопатогенное заболевание было обнаружено у диких птиц в городе Нагчу и национальном заповеднике водно-болотных угодий Тибета. По данным профильного ведомства, погибло 268 зараженных особей.
Местными властями приняты необходимые профилактические меры в местах их обнаружения, включая уничтожение всех погибших птиц.
Птичий грипп – острая инфекционная вирусная болезнь, которая является смертельно опасной для диких птиц и домашней птицы. Большинство штаммов этого заболевания для людей не опасно. По сообщениям местных СМИ, риск заражения людей птичьим гриппом H5N8 минимален.
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