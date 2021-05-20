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Вспышка птичьего гриппа зафиксирована в Китае

20 Мая 2021 09:19
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Вспышка птичьего гриппа зафиксирована в Китае

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Вспышка птичьего гриппа H5N8 зафиксирована в городе Нагчу в Тибетском автономном районе на юго-западе Китая. Об этом в среду вечером сообщило Министерство сельского хозяйства и сельских дел КНР, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

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Высокопатогенное заболевание было обнаружено у диких птиц в городе Нагчу и национальном заповеднике водно-болотных угодий Тибета. По данным профильного ведомства, погибло 268 зараженных особей.

Местными властями приняты необходимые профилактические меры в местах их обнаружения, включая уничтожение всех погибших птиц.

Птичий грипп – острая инфекционная вирусная болезнь, которая является смертельно опасной для диких птиц и домашней птицы. Большинство штаммов этого заболевания для людей не опасно. По сообщениям местных СМИ, риск заражения людей птичьим гриппом H5N8 минимален.

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#Китай  
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Автор:

Руслан Сулейменов

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