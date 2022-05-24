24 Мая 2022 11:17

Вспышка оспы обезьян не сможет перейти в эпидемию - российский эксперт

МОСКВА. КАЗИНФОРМ - Вспышка оспы обезьян, которая наблюдается в настоящее время в Европе, будет погашена в ближайшее время и не сможет перейти в эпидемию. Такое мнение высказал научный руководитель ФГБНУ «Научно-исследовательский институт вакцин и сывороток им. И. И. Мечникова» Виталий Зверев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

«Ни о какой эпидемии речи вообще не может идти. Она (оспа обезьян) вызывает гораздо более легкое течение заболевания, чем вирус натуральной оспы. Я думаю, что в ближайшее время разберутся и погасят эту вспышку», - сказал он.

По словам эксперта, данный вирус изначально был обнаружен у земляных белок, которые заразили обезьян, а от обезьян затем заразились люди.

Он также предположил, что утечка вируса могла произойти из лаборатории. «Либо это лабораторное заражение, либо кто-то привез экзотическое животное из Африки, либо группа людей заразилась и потом разнесла по нескольким странам», - добавил эксперт.

Ранее в пресс-службе Роспотребнадзора журналистам сообщили, что вероятность завоза оспы обезьян в Россию оценивается как низкая в связи с ограничением авиасообщения с большинством стран, где зафиксированы случаи заражения. Кроме того, в ведомстве отметили, что массовая вакцинация от натуральной оспы, проводившаяся ранее в России, создала значительную иммунную прослойку для купирования распространения оспы обезьян.

Оспа обезьян - редкое вирусное заболевание, в основном передающееся человеку от диких животных (грызуны, приматы). Симптомы заболевания включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и усталость. Также могут появляться кожные высыпания на лице и других частях тела. По данным Всемирной организации здравоохранения, обычно коэффициент летальности при вспышках оспы обезьян составляет от 1 до 10%, при этом большинство случаев смерти приходится на долю более молодых возрастных групп.

От оспы обезьян нет специфического лечения или вакцины, однако предшествующая вакцинация против натуральной оспы обеспечивает высокоэффективную профилактику этого заболевания. За последнее время вирус был обнаружен в Австралии, Великобритании, Бельгии, Германии, Дании, Испании, Италии, Канаде, Португалии, США, Франции, Швейцарии и Швеции.